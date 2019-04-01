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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Кто такая Елена Зеленская: что известно о вероятной первой леди Украины

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      Елена Зеленская - биография вероятной первой леди Украины
      Владимир и Елена Зеленская / Фото из открытых источников

      После того, как Владимир Зеленский стал лидером президентских выборов в первом туре, украинцы заинтересовались его женой Еленой Зеленской. Именно она сейчас является потенциальной первой леди страны.

      Владимир Зеленский по предварительным подсчетам избирательных бюллетеней лидирует в избирательной гонке с 30,27 процентами голосов и проходит во второй тур президенстьких выборов. Его конкурентом скорее всего станет действующий президент Петр Порошенко, которого поддержали 16,52% граждан.

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      Предполагаемая первая леди Украины Елена Зеленская пока держится в тени своего мужа и неактивно комментирует его поход в политику.

      Что известно о Елене Зеленской?

      Елене Зеленской – 41 год, она, как и Владимир, родилась в Кривом Роге. С будущим мужем училась в параллельных классах в одной школе. Но познакомилась пара случайно уже после школы. Встреча произошла, когда оба были студентами и учились в разных институтах.

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      Елена рассказывала, что артист привлек ее внимание порядочностью и остроумием. "С ним никогда не бывало скучно", – говорила она. Однако, Владимир не спешил просить ее руку. Она аж восемь лет ждала признания, которое прозвучало после того, как пара пошла в кинотеатр и посмотрела там мелодраму. Свадьбу Зеленские сыграли в 2003 году.


      Свадьба Владимира и Елены Зеленских

      Сейчас же Елена и Владимир вместе воспитывают двоих детей – 14-летнюю Александру и 5-летнего Кирилла.

      По специальности Елена строитель – она ​​закончила Криворожский технический университет с красным дипломом. Однако, по полученной специальности женщина не работала ни дня. Она помогала и помогает мужу с текстами для номеров "95 Квартала".

      Сам Зеленский говорит, что жена для него – настоящий друг и имеет колоссальное влияние на принятие им решений.

      Я люблю ее так же, как самого себя. А когда твоя любимая женщина дарит тебе детей, ты понимаешь, что, блин, детей любишь даже больше, чем себя, это катастрофа! Семья – это уникальная история. Я ни на что не готов, чтобы их потерять,
      – сказал политик.


      Семья Зеленских

      Что говорит жена Зеленского о его походе в политику?

      В этом плане вероятная будущая первая леди не многословна. Долгое время она вообще не комментировала поход мужа в президенты Украины. Однако, перед выборами Елена все же призналась, что была против такого решения мужа, и некоторое время даже не знала об этом.

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      "Я была откровенно и агрессивно против начала этого проекта. Потому что это очень тяжелый проект, даже не проект, а другое направление в жизни. Но меня, наверное, пытались беречь. И самые ранние планы, когда все это обсуждалось с коллегами, близкими соратниками – не могу сказать, что от меня это скрывали, но оберегали от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала", – сказала Елена.

      Она добавила, что муж – очень целеустремленный человек, поэтому бессмысленно противостоять решению, которое он принял. Елена смирилась с решением Зеленского, когда поняла, что это его выбор.

      Я пока взяла тайм-аут, чтобы не думать о том, буду я первой леди или нет. Придет время и мы сможем все решить. Я боюсь загадывать что-то наперед,
      – отметила Зеленская.


      Елена и Владимир Зеленский

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Публикации
      Источник: 24 канал
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