23:35
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
30°C 15°C
  • пятница
    22°C 12°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор
Вєсті Кремля
22:16, сегодня
Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
Вєсті.UA
22:01, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Если бы Запад хотел, то суд по сбитому "Боингу-777" был бы уже создан, – эксперт

56 Читати новину українською
Почему расследование идет так медленно?
Почему расследование идет так медленно? / foto-basa.com

Активность расследования сбитого россиянами "Боинга-777" снизилась. С самого начала было понятно, что это Россия. Однако Запад демонстрирует позицию страуса и не хочет обострения отношений с Россией.

Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Читайте также: Мы хотим, чтобы россияне знали правду о Путине, – отец погибшего в катастрофе "Боинга 777"

Как отмечает специалист, СБУ предоставила международным организациям доказательную базу, что "Боинг" сбили из российской "Бука", еще летом 2014 года – радиоперехват, видео, фото, идентифицированы лица (кто, откуда стрелял), маршрут передвижения "Бука". Сразу после того, как был сбит самолет, прозвучали заявления о создании международного трибунала. Но Россия заблокировала это решение в Совбезе ООН.

В то же время, считает Снегирев, пассивность украинской власти также не способствует завершению расследования. По его убеждению, украинская власть прячет голову в песок и боится сказать правду о настоящих заказчиках трагедии. Украина может сама начать судебный процесс. Кроме того, сбитие "Боинга" продемонстрировало, что воздушное пространство является нашей ахиллесовой пятой.

Читайте также: Новые свидетельства о причастности России к сбитию МН-17 повлекут продление санкций, – политолог

"Необходимо ставить вопрос перед нашими западными партнерами о том, чтобы в случае российской агрессии с воздуха или повторения атак на воздушные суда наши международные партнеры (прежде всего НАТО), обеспечили безопасность европейского воздушного пространства и закрыли небо над Украиной", – убежден Дмитрий Снегирев.

Все это, по мнению эксперта, позволяет России лавировать, и она может избежать ответственности.

СССР в 1978 году сбил южнокорейский пассажирский "Боинг". Но никто так и не был наказан. А в настоящем случае Россия может маневрировать, бросая в информпространство так называемые версии, кто сбил "Боинг". И этим Кремль снижает возможность создания международного трибунала. Прошло четыре года. Если бы Запад хотел, то о трибунале уже было бы решение,
– подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг-777" рейса МН17 обнародовали промежуточные результаты расследования катастрофы авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит с установки "Бук", которая в июле 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России. После публикации данных расследования о сбитии "Боинга 777" над Донбассом, в МИД Украины заявили, что 12 июня государство направит в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Что такое катастрофа MH17?17 июля 2014 в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Сбитый "Боинг 777"
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
сегодня, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
506
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук