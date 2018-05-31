Если бы Запад хотел, то суд по сбитому "Боингу-777" был бы уже создан, – эксперт

Активность расследования сбитого россиянами "Боинга-777" снизилась. С самого начала было понятно, что это Россия. Однако Запад демонстрирует позицию страуса и не хочет обострения отношений с Россией.

Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Читайте также: Мы хотим, чтобы россияне знали правду о Путине, – отец погибшего в катастрофе "Боинга 777"

Как отмечает специалист, СБУ предоставила международным организациям доказательную базу, что "Боинг" сбили из российской "Бука", еще летом 2014 года – радиоперехват, видео, фото, идентифицированы лица (кто, откуда стрелял), маршрут передвижения "Бука". Сразу после того, как был сбит самолет, прозвучали заявления о создании международного трибунала. Но Россия заблокировала это решение в Совбезе ООН.



В то же время, считает Снегирев, пассивность украинской власти также не способствует завершению расследования. По его убеждению, украинская власть прячет голову в песок и боится сказать правду о настоящих заказчиках трагедии. Украина может сама начать судебный процесс. Кроме того, сбитие "Боинга" продемонстрировало, что воздушное пространство является нашей ахиллесовой пятой.

Читайте также: Новые свидетельства о причастности России к сбитию МН-17 повлекут продление санкций, – политолог

"Необходимо ставить вопрос перед нашими западными партнерами о том, чтобы в случае российской агрессии с воздуха или повторения атак на воздушные суда наши международные партнеры (прежде всего НАТО), обеспечили безопасность европейского воздушного пространства и закрыли небо над Украиной", – убежден Дмитрий Снегирев.



Все это, по мнению эксперта, позволяет России лавировать, и она может избежать ответственности.

СССР в 1978 году сбил южнокорейский пассажирский "Боинг". Но никто так и не был наказан. А в настоящем случае Россия может маневрировать, бросая в информпространство так называемые версии, кто сбил "Боинг". И этим Кремль снижает возможность создания международного трибунала. Прошло четыре года. Если бы Запад хотел, то о трибунале уже было бы решение,

– подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг-777" рейса МН17 обнародовали промежуточные результаты расследования катастрофы авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит с установки "Бук", которая в июле 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России. После публикации данных расследования о сбитии "Боинга 777" над Донбассом, в МИД Украины заявили, что 12 июня государство направит в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Что такое катастрофа MH17?17 июля 2014 в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.