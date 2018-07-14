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"Футбольные" наркотики: партию кокаина "украсили" фото Неймара

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Фотографией Неймара украсили партию наркотиков
Фотографией Неймара украсили партию наркотиков / elperiodico.com.gt

В Гватемале задержали подводную лодку, на которой перевозили необычную партию кокаина.

Гватемальские правоохранители в водах Тихого океана задержали троих колумбийцев, которые управляли субмариной, перегруженной наркотиками.

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Наркотики Неймар Гватемала
Партию наркотиков на подводной лодке обнаружили в Гватемале

Местные СМИ опубликовали фото, на которых видно большую партию кокаина и на многих из упаковок изображен известный бразильский футболист Неймар.

В общем на борту небольшой подводной лодки выявили 823 килограмма кокаина.

Наркотики кокаїн Неймар
На упаковках с кокаином был изображен футболист Неймар

Судно конфисковали и доставили на базу военно-морского флота.

Зачем на упаковки с кокаином налепили фото Неймара – неизвестно.

Теги: Бразилия Наркотики Курьезные новости Колумбия
Источник: 24 Канал
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