"Футбольные" наркотики: партию кокаина "украсили" фото Неймара

В Гватемале задержали подводную лодку, на которой перевозили необычную партию кокаина.

Гватемальские правоохранители в водах Тихого океана задержали троих колумбийцев, которые управляли субмариной, перегруженной наркотиками.

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Партию наркотиков на подводной лодке обнаружили в Гватемале

Местные СМИ опубликовали фото, на которых видно большую партию кокаина и на многих из упаковок изображен известный бразильский футболист Неймар.

В общем на борту небольшой подводной лодки выявили 823 килограмма кокаина.



На упаковках с кокаином был изображен футболист Неймар

Судно конфисковали и доставили на базу военно-морского флота.

Зачем на упаковки с кокаином налепили фото Неймара – неизвестно.