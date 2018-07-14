"Футбольні" наркотики: партію кокаїну "прикрасили" фото Неймара

У Гватемалі затримали підводний човен, на якому перевозили незвичну партію кокаїну.

Гватемальські правоохоронці у водах Тихого океану затримали трьох колумбійців, які керували субмариною, перевантаженою наркотиками.

Читайте також: Відведу тебе в IKEA, – Бекхем та Ібрагімовіч затіяли дивне парі



Партію наркотиків на підводному човні виявили у Гватемалі

Місцеві ЗМІ опублікували фото, на яких видно чималу партію кокаїну і на багатьох з них зображений відомий бразильський футболіст Неймар.

Загалом на борту невеликого підводного човна виявили 823 кілограми кокаїну.



На упаковках з кокаїном був зображений футболіст Неймар

Судно конфіскували і доставили на базу військово-морського флоту.

Навіщо на упаковки з кокаїном наліпили фото Неймара – невідомо.