"Футбольні" наркотики: партію кокаїну "прикрасили" фото Неймара
У Гватемалі затримали підводний човен, на якому перевозили незвичну партію кокаїну.
Гватемальські правоохоронці у водах Тихого океану затримали трьох колумбійців, які керували субмариною, перевантаженою наркотиками.
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Партію наркотиків на підводному човні виявили у Гватемалі
Місцеві ЗМІ опублікували фото, на яких видно чималу партію кокаїну і на багатьох з них зображений відомий бразильський футболіст Неймар.
Загалом на борту невеликого підводного човна виявили 823 кілограми кокаїну.
На упаковках з кокаїном був зображений футболіст Неймар
Судно конфіскували і доставили на базу військово-морського флоту.
Навіщо на упаковки з кокаїном наліпили фото Неймара – невідомо.
Джерело: 24 Канал
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