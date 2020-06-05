Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что министр Арсен Аваков не должен уходить с поста и не должен отвечать за недавние события в Кагарлыке, Броварах и Одессе.

Между тем наказание должны понести местные руководители полиции, заявил замминистра в комментарии "Радио Свобода".

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Как отметил Геращенко, министр Аваков "относится спокойно к любым заявлениям депутатов об отставке".

Заместитель отметил, что сейчас у министра есть поддержка президента Зеленского, премьер-министра и Верховной Рады – и именно благодаря их доверию он и продолжает находиться на посту.

"Если происходит какая-то проблема в каком-то большом заведении, то отвечать должен непосредственно начальник, а не тот человек, который занимается вопросами организации эффективной работы... Арсен Аваков находится на своем посту благодаря доверию, которое ему оказывают президент, премьер-министр и Верховная Рада", – подчеркнул Геращенко.

Что известно о последних событиях, которые всколыхнули движение "Отставка Авакова"

Журналисты, активисты и политики требуют отставки главы МВД Арсена Авакова в связи с громкими делами, которые прозвучали в течение недавнего времени. В частности, речь идет об изнасиловании в Кагарлыке и стрельбе в Броварах.

В Кагарлыке 23 мая двое полицейских изнасиловали женщину-свидетеля прямо в отделении и пытали там еще одного мужчину. Этих правоохранителей уже задержали и взяли под стражу, ведется расследование. По состоянию на 4 июня в Кагарлыке сократили весь штат райотдела.

А в Броварах на Киевщине 29 мая почти 100 перевозчиков устроили стрельбу. Полиция задержала 20 участников громкого инцидента.

Также на одном из крупнейших рынков Украины – так называемом "7 километре" в Одессе утром 2 июня произошла стрельба. Хоть еще не всех участников массового вооруженного конфликта задержали, уже известно, что к нему причастны и работники охранной фирмы.

Следовательно, из-за бессилия и участия правоохранителей в преступлениях в Украине требуют отставки главы МВД. В частности, нардепы в парламенте начали сбор подписей за отставку Авакова.

5 июня министр должен выступить в парламенте на часе вопросов к правительству. Тем временем под стенами Верховной Рады в Киеве, а также во Львове состоится 4 акции протеста с требованием уволить Авакова.

Смотрите видеокомментарий Антона Геращенко журналистам "Радио Свобода"