Геращенко розповів, чи планує Аваков таки піти у відставку
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що міністр Арсен Аваков не мусить йти з посади і не має відповідати за нещодавні події у Кагарлику, Броварах та Одесі.
Натомість покарання мають понести місцеві керівники поліції, заявив заступник міністра в коментарі "Радіо Свобода".
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Як зазначив Геращенко, міністр Аваков "ставиться спокійно до будь-яких заяв депутатів про відставку".
Заступник наголосив, що наразі в міністра є підтримка президента Зеленського, прем'єр-міністра та Верховної Ради – і саме завдяки їхній довірі він і продовжує перебувати на посаді.
"Якщо відбувається якась проблема в якомусь великому закладі, то відповідати повинен безпосередньо начальник, а не та людина, яка займається питаннями організації ефективної роботи... Арсен Аваков перебуває на своєму посту завдяки довірі, яку йому виявляє президент, прем'єр-міністр і Верховна Рада", – підкреслив Геращенко.
Що відомо про останні події, які сколихнули рух "Відставка Авакова"
- Журналісти, активісти та політики вимагають відставки очільника МВС Арсена Авакова у зв’язку з гучними справами, які пролунали протягом недавнього часу. Зокрема, йдеться про зґвалтування у Кагарлику та стрілянину у Броварах.
- У Кагарлику 23 травня двоє поліцейських зґвалтували жінку-свідка прямо у відділенні та катували там ще одного чоловіка. Цих правоохоронців вже затримали та взяли під варту, ведеться розслідування. Станом на 4 червня у Кагарлику скоротили весь штат райвідділку.
- А у Броварах на Київщині 29 травня майже 100 перевізників влаштували стрілянину. Поліція затримала 20 учасників гучного інциденту.
- Також на одному з найбільших ринків України – так званому "7 кілометрі" в Одесі вранці 2 червня сталася стрілянина. Хоч ще не усіх учасників масового збройного конфлікту затримали, вже відомо, що до нього причетні і працівники охоронної фірми.
- Відтак, через безсилля та участь правоохоронців у злочинах в Україні вимагають відставки глави МВС. Зокрема, нардепи у парламенті розпочали збір підписів за відставку Авакова.
- 5 червня міністр має виступити у парламенті на годині запитань до уряду. Тим часом під стінами Верховної Ради у Києві, а також у Львові відбудеться 4 акції протесту з вимогою звільнити Авакова.
Дивіться відеокоментар Антона Геращенка журналістам "Радіо Свобода"