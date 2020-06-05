Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що міністр Арсен Аваков не мусить йти з посади і не має відповідати за нещодавні події у Кагарлику, Броварах та Одесі.

Натомість покарання мають понести місцеві керівники поліції, заявив заступник міністра в коментарі "Радіо Свобода".

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Як зазначив Геращенко, міністр Аваков "ставиться спокійно до будь-яких заяв депутатів про відставку".

Заступник наголосив, що наразі в міністра є підтримка президента Зеленського, прем'єр-міністра та Верховної Ради – і саме завдяки їхній довірі він і продовжує перебувати на посаді.

"Якщо відбувається якась проблема в якомусь великому закладі, то відповідати повинен безпосередньо начальник, а не та людина, яка займається питаннями організації ефективної роботи... Арсен Аваков перебуває на своєму посту завдяки довірі, яку йому виявляє президент, прем'єр-міністр і Верховна Рада", – підкреслив Геращенко.

Що відомо про останні події, які сколихнули рух "Відставка Авакова"

Журналісти, активісти та політики вимагають відставки очільника МВС Арсена Авакова у зв’язку з гучними справами, які пролунали протягом недавнього часу. Зокрема, йдеться про зґвалтування у Кагарлику та стрілянину у Броварах.

У Кагарлику 23 травня двоє поліцейських зґвалтували жінку-свідка прямо у відділенні та катували там ще одного чоловіка. Цих правоохоронців вже затримали та взяли під варту, ведеться розслідування. Станом на 4 червня у Кагарлику скоротили весь штат райвідділку.

А у Броварах на Київщині 29 травня майже 100 перевізників влаштували стрілянину. Поліція затримала 20 учасників гучного інциденту.

Також на одному з найбільших ринків України – так званому "7 кілометрі" в Одесі вранці 2 червня сталася стрілянина. Хоч ще не усіх учасників масового збройного конфлікту затримали, вже відомо, що до нього причетні і працівники охоронної фірми.

Відтак, через безсилля та участь правоохоронців у злочинах в Україні вимагають відставки глави МВС. Зокрема, нардепи у парламенті розпочали збір підписів за відставку Авакова.

5 червня міністр має виступити у парламенті на годині запитань до уряду. Тим часом під стінами Верховної Ради у Києві, а також у Львові відбудеться 4 акції протесту з вимогою звільнити Авакова.

Дивіться відеокоментар Антона Геращенка журналістам "Радіо Свобода"