Сколько в Германии проституток-украинок: официальная статистика
В Германии по состоянию на последнюю декаду 2019 года зарегистрировано 276 проституток с украинским гражданством. В статистику попадают только те женщины, которые работают официально. По мнению аналитиков, на самом деле работниц немецкой секс-индустрии из разных стран мира намного больше.
Сегодня в Германии официально зарегистрированы 276 проституток с украинским паспортом. Такую информацию предоставили представители Федерального статистического ведомства в ответ на запрос DW.
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Стоит отметить, что гражданки Украины составляют очень незначительный процент работниц немецкой секс-индустрии. Только 276 человек из более 40 тысяч.
Топ-стран, гражданки которых работают в секс-индустрии Германии
Наибольший процент проституток в Германии составляют гражданки следующих стран:
- Румыния – 35% (14 300)
- Германия – 19% (7 700)
- Болгария – 11% (4 300)
- Венгрия – 8% (3 100).
По данным Федерального статистического ведомства, в секс-индустрии Германии работает лишь 278 россиянок и 61 белоруска.
Три возрастные категории проституток
Среди работниц немецкой сферы секс-услуг выделяют три возрастные категории:
- От 21 до 44 лет – 78%
- От 45 лет – 17%
- От 18 до 20 лет – 5%.
Статистика проституток в Германии собирают уже три года подряд. Катализатором исследований стал закон о защите прав лиц, занимающихся проституцией. Он вступил в силу 1 июля 2017 года.
Как работают проститутки в Германии
Работники секс-индустрии в Германии имеют официальный статус самозанятых и платят налоги. Теоретически они даже имеют право обратиться за финансовой помощью от правительственного фонда, созданного для помощи фрилансерам во время карантина из-за коронавируса.
Пандемия COVID-19 – главный враг немецких проституток. Тысячи проституток-иностранок после вспышки коронавируса в Германии фактически оказались на улице. Потеряв заработок, некоторые из них оказались на грани выживания.