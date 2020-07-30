У Німеччині станом на останню декаду 2019 року зареєстровано 276 повій з українським громадянством. До статистики потрапляють лише ті жінки, які працюють офіційно. На думку аналітиків, насправді працівниць німецької секс-індустрії з різних країн світу є набагато більше.

Сьогодні в Німеччині офіційно зареєстровані 276 повій з українським паспортом. Таку інформацію надали представники Федерального статистичного відомства у відповідь на запит DW.

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Варто зазначити, що громадянки України становлять дуже незначний відсоток працівниць німецької секс-індустрії. Лише 276 осіб з понад 40 тисяч.

Топ-країн, громадянки яких працюють у секс-індустрії Німеччини

Найбільший відсоток повій у Німеччині становлять громадянки таких країн:

Румунія – 35% (14300);

Німеччина – 19% (7700);

Болгарія – 11% (4300);

Угорщина – 8% (3100).

За даними Федерального статистичного відомства, у секс-індустрії Німеччини працює лише 278 росіянок та 61 білоруска.

Три вікові категорії повій

Серед працівниць німецької сфери секс-послуг виділяють три вікові категорії:

Від 21 до 44 років – 78%

Від 45 років – 17%

Від 18 до 20 років – 5%.

Статистику повій у Німеччині збирають уже три роки поспіль. Каталізатором досліджень став закон про захист прав осіб, які займаються проституцією. Він набув чинності 1 липня 2017 року.

Як працюють повії в Німеччині

Працівники секс-індустрії в Німеччині мають офіційний статус самозайнятих і сплачують податки. Теоретично вони навіть мають право звернутися за фінансовою допомогою від урядового фонду, який створено для допомоги фрілансерам у час карантину через коронавірус.

Пандемія COVID-19 – головний ворог німецьких повій. Тисячі повій-іноземок після спалаху коронавірусу у Німеччині фактично опинилися на вулиці. Втративши заробіток, деякі з них опинилися на межі виживання.