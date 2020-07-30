Скільки в Німеччині повій-українок: офіційна статистика
У Німеччині станом на останню декаду 2019 року зареєстровано 276 повій з українським громадянством. До статистики потрапляють лише ті жінки, які працюють офіційно. На думку аналітиків, насправді працівниць німецької секс-індустрії з різних країн світу є набагато більше.
Сьогодні в Німеччині офіційно зареєстровані 276 повій з українським паспортом. Таку інформацію надали представники Федерального статистичного відомства у відповідь на запит DW.
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Варто зазначити, що громадянки України становлять дуже незначний відсоток працівниць німецької секс-індустрії. Лише 276 осіб з понад 40 тисяч.
Топ-країн, громадянки яких працюють у секс-індустрії Німеччини
Найбільший відсоток повій у Німеччині становлять громадянки таких країн:
- Румунія – 35% (14300);
- Німеччина – 19% (7700);
- Болгарія – 11% (4300);
- Угорщина – 8% (3100).
За даними Федерального статистичного відомства, у секс-індустрії Німеччини працює лише 278 росіянок та 61 білоруска.
Три вікові категорії повій
Серед працівниць німецької сфери секс-послуг виділяють три вікові категорії:
- Від 21 до 44 років – 78%
- Від 45 років – 17%
- Від 18 до 20 років – 5%.
Статистику повій у Німеччині збирають уже три роки поспіль. Каталізатором досліджень став закон про захист прав осіб, які займаються проституцією. Він набув чинності 1 липня 2017 року.
Як працюють повії в Німеччині
Працівники секс-індустрії в Німеччині мають офіційний статус самозайнятих і сплачують податки. Теоретично вони навіть мають право звернутися за фінансовою допомогою від урядового фонду, який створено для допомоги фрілансерам у час карантину через коронавірус.
Пандемія COVID-19 – головний ворог німецьких повій. Тисячі повій-іноземок після спалаху коронавірусу у Німеччині фактично опинилися на вулиці. Втративши заробіток, деякі з них опинилися на межі виживання.