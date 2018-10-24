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      Германия прозревает: американский газ вытесняет российский

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      Берлин задумался об альтернативе российскому газу
      Берлин задумался об альтернативе российскому газу / cdn4.img.ria.ru

      Канцлер ФРГ Ангела Меркель запускает СПГ (сжиженный природный газ) США в Германию. Была ли у нее возможность отказаться? Давайте обо всем по порядку.

      На первый взгляд может показаться, что успешное развитие переговоров Польши и США по поставкам СПГ (сжиженный природный газ) подтолкнули к соответствующим решениям и Берлин, который всерьез задумался об альтернативе российскому газу. Пускай не полной, но лиха беда начало.

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      Так, издание The Wall Street Journal выдало на гора инсайд о том, что в Бундестаге, в окружении Ангелы Меркель, уже принято решение о строительстве в немецком городе Штаде (неподалеко от Гамбурга) СПГ-терминала, на что будет выделено 500 миллионов евро.

      При этом уже три компании борются за участие в проекте – это австралийская Macquarie, китайская China Harbour Engineering и американская DowDuPont.

      Кроме того, в Германии планируют построить еще как минимум два СПГ-терминала, в – Брунсбюттеле, что неподалеку от упомянутого выше Штаде, и в Вильгельмсхафене.

      Нет смысла лукавить и говорить об исключительном порыве фрау Меркель найти альтернативу российскому газу, конечно – нет. В первую очередь, такое решение было продиктовано жесткой позицией Вашингтона и угрозой повышения пошлин на европейские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов, среди которых немецкие автомобили занимают особое, почетное место.

      С другой стороны, по мере того как в США растет производство СПГ, а в ближайшие 5 лет ожидается прирост на 130 миллиардов кубометров в год, стоимость ресурса будет снижаться и представлять собой серьезную проблему для таких поставщиков как Россия. Зависимость же Европы от российского газа, при условии сохранения темпов развития СПГ в США, может в ближайшее десятилетие упасть более чем на четверть.

      А потому, возможно сейчас в Бундестаге и противятся такому решению и проводят его сквозь зубы, но в перспективе это значительно снизит зависимость Берлина от нефтегазового влияния Кремля. И хотя сейчас этот процесс больше схож на излом через колено, уверен, по мере уменьшения импорта российского голубого золота, на спад будет идти и пророссийский лоббизм, что только положительно скажется на общем здоровье европейского политикума.

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      Автор: Блог Медиа, Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости России Публикации Ангела Меркель сланцевый газ Газпром
      Источник: Злой Одессит
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