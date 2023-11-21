Правоохранители открыли уголовное производство в отношении мужчины, предоставившего девушкам жилье. Ему может грозить до 8 лет заключения.

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Девушки употребляли психотропные вещества

Соответствующий инцидент произошел в июне этого года в Киеве по улице Уманской. В одном из домов полиция на подъезде обнаружила тела двух несовершеннолетних. Оказалось, что они остановились в доме знакомого, проживавшего по этому адресу, и употребляли там наркотики.

Полицейские выяснили, что две девушки попросили у знакомого ключи к его квартире на улице Уманской, где в дальнейшем употребляли психотропные вещества – соли PVP,

– отметили в полиции.

Правоохранители задержали 46-летнего владельца квартиры. Они возбудили уголовное производство по статье о предоставлении помещения с целью незаконного употребления психотропных веществ с привлечением несовершеннолетних.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Знакомому погибших девушек грозит от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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