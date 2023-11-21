Правоохранители открыли уголовное производство в отношении мужчины, предоставившего девушкам жилье. Ему может грозить до 8 лет заключения.
Смотрите также В Дрогобыче 15-летний парень забил насмерть пенсионера и ограбил ломбард: его будут судить
Девушки употребляли психотропные вещества
Соответствующий инцидент произошел в июне этого года в Киеве по улице Уманской. В одном из домов полиция на подъезде обнаружила тела двух несовершеннолетних. Оказалось, что они остановились в доме знакомого, проживавшего по этому адресу, и употребляли там наркотики.
Полицейские выяснили, что две девушки попросили у знакомого ключи к его квартире на улице Уманской, где в дальнейшем употребляли психотропные вещества – соли PVP,
– отметили в полиции.
Правоохранители задержали 46-летнего владельца квартиры. Они возбудили уголовное производство по статье о предоставлении помещения с целью незаконного употребления психотропных веществ с привлечением несовершеннолетних.
В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Знакомому погибших девушек грозит от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Криминальные новости Киева
- В Киевской области в городе Буча под колеса пассажирского поезда попала 21-летняя девушка. Она перебегала колею в неустановленном месте и, вероятно, не услышала сигнал поезда из-за наушников.
- В Голосеевском районе столицы местная жительница Audi врезалась в Toyota, а затем сбежала с места аварии. Оказалось, что девушка была пьяной, а кроме этого не имела прав – их забрали из-за вождения в нетрезвом состоянии в прошлом.
- В Днепре 29-летняя местная жительница выпавшая с балкона многоэтажки вместе с ребенком на руках. Мальчик выжил – его сняли из козырька подъезда спасатель. Мать погибла.