Главные новости 6 августа: Костенко прибыл в Украину, в итальянской Болонье мощный взрыв

Освобожденный из российского плена украинский политзаключенный Александр Костенко прибыл в Киев. Омелян рассказал об изменениях, которые ждут железнодорожный транспорт в Украине. Землетрясение в Индонезии унесло жизни почти 100 человек. В итальянской Болонье произошел мощный взрыв. Такими были главные новости 6 августа в Украине и мире.

Костенко прибыл в Киев

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Освобожденный из российского плена украинский политзаключенный Александр Костенко 6 августа прибыл в Киев. В столице его встретили омбудсвумен Людмила Денисова, представители МИД, журналисты и мама.

Перед столичной многоэтажкой, в которой Александру подыскали жилье, омбудсвумен Людмила Денисова и экс-пленник Кремля дали короткие комментарии для СМИ.

В частности, правозащитница объяснила, почему Александр Костенко является политзаключенным.

"1 марта 2018 года есть заявление Верховной Рады Украины, в ней есть список граждан нашего государства, которые признаны политзаключенными и Саша Костенко в этом списке. Сейчас мы проводим переговоры с Москальковой, чтобы обменять Седикова на любого украинского политзаключенного", – сообщила Денисова.

А вот сам Костенко поблагодарил Президента Украины и МИД за то, что были неравнодушными к его судьбе.

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Я хочу поблагодарить всех кто хотел, чтобы я вернулся. А особенно МИД Украины и Петра Алексеевича. Рука у меня сломана, то будем лечить,

– отметил политзаключенный.

По его словам, он хочет восстановить силы как моральные, так и физические. Отметим, Костенко очень истощен и нуждается в помощи медиков, поскольку у него сломана рука.

Также он радуется встрече с мамой, ведь не видел ее с лета 2016 года. В сети уже появились щемящие фото с объятиями родственников.

Омелян рассказал об изменениях, которые ждут железную дорогу

Украина собирается прекратить еще один вид транспортного сообщения с Российской Федерацией, а именно – отменить курс всех железнодорожных поездов в страну-агрессора. Об этом 6 августа заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой,

– сказал чиновник.

Добавим, что с 11 декабря 2017 года Россия полностью перевела пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины. До этого российские поезда, следующие на юг страны, проезжали небольшой участок территории Украины. Тогда министр инфраструктуры Владимир Омелян впервые заявил, что после таких действий России, "Укрзализныця" также рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с РФ.

Кроме этого, Омелян сообщил, что совсем скоро в Украине исчезнут плацкартные вагоны. Заменить этот популярный класс вагонов хотят дневными поездами.

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"Мы хотим, чтобы плацкарты в Украине исчезли. Мы считаем, что это можно сделать, особенно переходя на формат дневных поездов", – заявил Омелян.

Он отметил, что это планируют сделать в течение пяти лет.

Министр также добавил, что он лично пользуется плацкартным вагоном, несмотря на то, что это неудобно.

Когда я путешествую по Украине, то я пользуюсь только плацкартом. Это сложно для меня из-за моего роста, так как я не помещаюсь в эти полки. И это проблема для людей, потому что они сталкиваются с моими ногами,

– сказал Омелян.