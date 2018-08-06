Главные новости 6 августа: Костенко прибыл в Украину, в итальянской Болонье мощный взрыв
Освобожденный из российского плена украинский политзаключенный Александр Костенко прибыл в Киев. Омелян рассказал об изменениях, которые ждут железнодорожный транспорт в Украине. Землетрясение в Индонезии унесло жизни почти 100 человек. В итальянской Болонье произошел мощный взрыв. Такими были главные новости 6 августа в Украине и мире.
Костенко прибыл в Киев
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Освобожденный из российского плена украинский политзаключенный Александр Костенко 6 августа прибыл в Киев. В столице его встретили омбудсвумен Людмила Денисова, представители МИД, журналисты и мама.
Перед столичной многоэтажкой, в которой Александру подыскали жилье, омбудсвумен Людмила Денисова и экс-пленник Кремля дали короткие комментарии для СМИ.
В частности, правозащитница объяснила, почему Александр Костенко является политзаключенным.
"1 марта 2018 года есть заявление Верховной Рады Украины, в ней есть список граждан нашего государства, которые признаны политзаключенными и Саша Костенко в этом списке. Сейчас мы проводим переговоры с Москальковой, чтобы обменять Седикова на любого украинского политзаключенного", – сообщила Денисова.
А вот сам Костенко поблагодарил Президента Украины и МИД за то, что были неравнодушными к его судьбе.
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Я хочу поблагодарить всех кто хотел, чтобы я вернулся. А особенно МИД Украины и Петра Алексеевича. Рука у меня сломана, то будем лечить,
– отметил политзаключенный.
По его словам, он хочет восстановить силы как моральные, так и физические. Отметим, Костенко очень истощен и нуждается в помощи медиков, поскольку у него сломана рука.
Также он радуется встрече с мамой, ведь не видел ее с лета 2016 года. В сети уже появились щемящие фото с объятиями родственников.
Омелян рассказал об изменениях, которые ждут железную дорогу
Украина собирается прекратить еще один вид транспортного сообщения с Российской Федерацией, а именно – отменить курс всех железнодорожных поездов в страну-агрессора. Об этом 6 августа заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
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Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой,
– сказал чиновник.
Добавим, что с 11 декабря 2017 года Россия полностью перевела пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины. До этого российские поезда, следующие на юг страны, проезжали небольшой участок территории Украины. Тогда министр инфраструктуры Владимир Омелян впервые заявил, что после таких действий России, "Укрзализныця" также рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с РФ.
Кроме этого, Омелян сообщил, что совсем скоро в Украине исчезнут плацкартные вагоны. Заменить этот популярный класс вагонов хотят дневными поездами.
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"Мы хотим, чтобы плацкарты в Украине исчезли. Мы считаем, что это можно сделать, особенно переходя на формат дневных поездов", – заявил Омелян.
Он отметил, что это планируют сделать в течение пяти лет.
Министр также добавил, что он лично пользуется плацкартным вагоном, несмотря на то, что это неудобно.
Когда я путешествую по Украине, то я пользуюсь только плацкартом. Это сложно для меня из-за моего роста, так как я не помещаюсь в эти полки. И это проблема для людей, потому что они сталкиваются с моими ногами,
– сказал Омелян.
Смертельное землетрясение в Индонезии: число жертв резко возросло
5 августа на островах Бали и Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Это уже вторая серия толчков за неделю, но на этот раз – мощнее.
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По последним данным, число погибших в результате мощного землетрясения в Индонезии возросло до 98 человек. Спасатели отмечают, что число жертв может возрасти. Из зоны катастрофы уже эвакуировали десятки тысяч местных жителей.
Украинка Валентина Сулима, которая пережила мощное землетрясение в Индонезии, находясь на острове Бали, поделилась своими впечатлениями в соцсетях.
Впервые в жизни почувствовали на себе, что такое землетрясение. Потрясло хорошо. Было несколько толчков, самый сильный – в 7 баллов,
– отметила она.
По словам Сулимы, она на момент землетрясения находилась на Бали. Остров Ломбок, где зафиксировали эпицентр стихийного бедствия, расположен всего в 60 километрах.
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"Я лежала в постели и услышала, как начинают сильно трястись оконные стекла и двери. Подумала, что ветер сильный поднялся. Но, через пару секунд начала шататься кровать. Все выбежали на улицу. Бассейн трясло так, что вода залила весь сад, а под ногами тряслась земля. Честно, ноги стали ватными. Казалось, что стою в лодке в шторм. Полное ощущение беспомощности и непонимания, когда это, черт побери, закончится", – добавила украинка.
Она также написала, что на Бали обрушились несколько домов, местами начались пожары, а также – пострадало несколько человек.
Взрыв в Болонье
6 августа возле аэропорта в итальянском городе Болонья произошел мощный взрыв. Два человека погибли, более 60 – пострадали. Четырнадцать человек находятся в тяжелом состоянии.
Взрыв в Болонье
По предварительной информации, взорвался грузовик с горючими веществами. После взрыва вспыхнул сильный пожар, который распространился на автомобили в дилерских центрах поблизости.
Многие люди получили ранения от обломков, которые разлетелись вокруг во время взрыва. Кроме того, в домах вблизи места инцидента разбиты окна и разрушен мост.
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Из-за инцидента перекрыт участок автодороги A14, соединяющий Болонью с городом Таранто на юге Италии. В то же время, аэропорт при взрыве не пострадал, все службы работают по расписанию.
Видео мощного взрыва в Болонье:
В сети появился трейлер нового фильма украинского производства
В сети представили официальный трейлер украинской "темной эротической сказки", современной драмы "Когда падают деревья". Показ фильма состоится 13 сентября 2018 года.
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Лента получила многочисленные положительные отзывы профессионального сообщества и прессы, которая назвала фильм "темной эротической сказкой".
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