Главные новости 14 июня: открытие ЧМ-2018, ДТП с нардепом и годовщина сбития Ил-76

В России стартовал Чемпионат мира по футболу 2018. Нардеп Сергей Шахов попал в серьезное ДТП на Полтавщине. 14 июня исполняется 4 года со времени сбития российскими боевиками украинского самолета ИЛ-76, направлявшегося в Луганск. Такими были главные новости четверга, 14 июня.

ЧМ-2018 начался в России

14 июня в Москве начался Чемпионат мира по футболу 2018. Немало западных лидеров ранее объявили, что будут бойкотировать Чемпионат мира в России и тем более не приедут на его открытие.

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Смотрите видео о том, кто приехал на открытие ЧМ-2018 в Россию:

Бойкотировать решили не только политики и дипломаты, а и некоторые из футболистов, которые приехали в Россию. Так, футболисты сборной Англии демонстративно отказались пробовать российский каравай по прибытию в РФ, вероятно, вспомнив отравление Скрипалей в Солсбери.

Во время помпезного открытия, которое проходило на стадионе "Лужники" в Москве, не обошлось без курьезов.

Робби Уильямс, которого за выступление в России уже сильно раскритиковали на Родине, во время концерта-открытия не сдержался и прямо в камеру показал средний палец.

Off to an amazing start... Robbie Williams flicked the entire world and Putin wore a furry bra #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/JhAU2Tdqck — Natalia Avila-Paez (@nataliap1129) 14 червня 2018 р.

А во время его выступления на трибунах заметили сине-желтый флаг.

Выступление Путина на церемонии открытия очень позабавило соцсети. Там шутят, что российский президент обзавелся "пушистым бюстгальтером".

Anyone going to tell Putin he looks like he's wearing a furry bra? No? Thought not. #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/6ufx605R5v — Scott Ramsay (@therealstatto) 14 червня 2018 р.

В матче-открытии, в котором сошлись сборные России и Саудовской Аравии, победу с разгромным счетом 5:0 неожиданно одержала Россия.

ДТП с нардепом Шаховым

В ночь на 14 июня на Полтавщине в селе Пышное Лубенского района произошла авария с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и Ford.

28-летний водитель автомобиля Ford получил серьезные травмы. Как выяснилось, другой автомобиль – Toyota Land Cruiser – принадлежит нардепу от фракции "Воля народа" Сергею Шахову.

Информацию о ДТП с участием его автомобиля впоследствии подтвердил и сам нардеп.

Действительно, ночью, после эфира, попал в аварию. Это случилось по дороге в Запорожье, куда я ехал с рабочим визитом. Со мной все в порядке, всего несколько ушибов и синяков. Спасли ремни безопасности. От госпитализации я отказался,

– написал Шахов в своем Facebook.

Об обстоятельствах ДТП, по чьей вине оно произошло, он никаких деталей не уточнил.



ДТП с участием авто нардепа Шахова произошло на Полтавщине

Годовщина сбития Ил-76 над Луганском

14 июня 2014 года в начале войны на Донбассе российские боевики сбили украинский самолет Ил-76, который направлялся в Луганский аэропорт.

Тогда погибли 40 десантников и 9 членов экипажа, находившиеся на борту.

Виновным в трагедии признали генерала Виктора Назарова, который, несмотря на предупреждения разведки об опасности, дал команду экипажу лететь к Луганскому аэропорту. Суд дал ему 7 лет тюрьмы. Но Назаров внес залог почти в 100 тысяч гривен и сейчас находится на свободе.

В Украине почтили память погибших в той катастрофе.

Тем временем суд удовлетворил 39 исков к Министерству обороны Украины о возмещении морального ущерба на общую сумму 19,5 миллионов гривен для родственников военных, погибших в июне 2014 года в сбитом террористами самолете Ил-76 под Луганском.

Смотрите видео о сбитии Ил-76 14 июня 2014 года: