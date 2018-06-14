Главные новости 14 июня: открытие ЧМ-2018, ДТП с нардепом и годовщина сбития Ил-76
В России стартовал Чемпионат мира по футболу 2018. Нардеп Сергей Шахов попал в серьезное ДТП на Полтавщине. 14 июня исполняется 4 года со времени сбития российскими боевиками украинского самолета ИЛ-76, направлявшегося в Луганск. Такими были главные новости четверга, 14 июня.
ЧМ-2018 начался в России
14 июня в Москве начался Чемпионат мира по футболу 2018. Немало западных лидеров ранее объявили, что будут бойкотировать Чемпионат мира в России и тем более не приедут на его открытие.
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Смотрите видео о том, кто приехал на открытие ЧМ-2018 в Россию:
Бойкотировать решили не только политики и дипломаты, а и некоторые из футболистов, которые приехали в Россию. Так, футболисты сборной Англии демонстративно отказались пробовать российский каравай по прибытию в РФ, вероятно, вспомнив отравление Скрипалей в Солсбери.
Во время помпезного открытия, которое проходило на стадионе "Лужники" в Москве, не обошлось без курьезов.
Робби Уильямс, которого за выступление в России уже сильно раскритиковали на Родине, во время концерта-открытия не сдержался и прямо в камеру показал средний палец.
А во время его выступления на трибунах заметили сине-желтый флаг.
Выступление Путина на церемонии открытия очень позабавило соцсети. Там шутят, что российский президент обзавелся "пушистым бюстгальтером".
В матче-открытии, в котором сошлись сборные России и Саудовской Аравии, победу с разгромным счетом 5:0 неожиданно одержала Россия.
ДТП с нардепом Шаховым
В ночь на 14 июня на Полтавщине в селе Пышное Лубенского района произошла авария с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и Ford.
28-летний водитель автомобиля Ford получил серьезные травмы. Как выяснилось, другой автомобиль – Toyota Land Cruiser – принадлежит нардепу от фракции "Воля народа" Сергею Шахову.
Информацию о ДТП с участием его автомобиля впоследствии подтвердил и сам нардеп.
Действительно, ночью, после эфира, попал в аварию. Это случилось по дороге в Запорожье, куда я ехал с рабочим визитом. Со мной все в порядке, всего несколько ушибов и синяков. Спасли ремни безопасности. От госпитализации я отказался,
– написал Шахов в своем Facebook.
Об обстоятельствах ДТП, по чьей вине оно произошло, он никаких деталей не уточнил.
ДТП с участием авто нардепа Шахова произошло на Полтавщине
Годовщина сбития Ил-76 над Луганском
14 июня 2014 года в начале войны на Донбассе российские боевики сбили украинский самолет Ил-76, который направлялся в Луганский аэропорт.
Тогда погибли 40 десантников и 9 членов экипажа, находившиеся на борту.
Виновным в трагедии признали генерала Виктора Назарова, который, несмотря на предупреждения разведки об опасности, дал команду экипажу лететь к Луганскому аэропорту. Суд дал ему 7 лет тюрьмы. Но Назаров внес залог почти в 100 тысяч гривен и сейчас находится на свободе.
В Украине почтили память погибших в той катастрофе.
Тем временем суд удовлетворил 39 исков к Министерству обороны Украины о возмещении морального ущерба на общую сумму 19,5 миллионов гривен для родственников военных, погибших в июне 2014 года в сбитом террористами самолете Ил-76 под Луганском.
Смотрите видео о сбитии Ил-76 14 июня 2014 года: