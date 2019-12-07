Главные новости 7 декабря: новые жертвы трагедии в Одессе, заседание СНБО и протесты в Беларуси

Количество жертв страшного пожара в колледже Одессе возросло до 8 человек, спасатели продолжают поиски. Президент Владимир Зеленский провел закрытое заседание СНБО перед нормандской встречей. В Минске сотни людей вышли на улицы против интеграции Беларуси в Россию. Тем временем Владимир Путин и Александр Лукашенко в Сочи более 5 часов говорили об этом вопросе. Такими были главные новости 7 декабря.

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Число жертв трагедии в Одессе возросло

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Спасатели продолжают разбирать завалы колледжа в Одессе на Троицкой, где 4 декабря произошел страшный пожар. Из-под завалов извлечены тела – количество жертв увеличилось до 8. Сейчас известны имена 4 погибших.

Жертвы пожара в одесском колледже на Троицкой, которых идентифицировали

Коваль Марина Владимировна, преподаватель колледжа 1963 года рождения. Жила в Овидиопольском районе. Последний раз женщина выходила на связь в 7 утра 4 декабря, а уже в 14 ее телефон не работал.

преподаватель колледжа 1963 года рождения. Жила в Овидиопольском районе. Последний раз женщина выходила на связь в 7 утра 4 декабря, а уже в 14 ее телефон не работал. Бортюк Анна Леонидовна , преподаватель колледжа 1976 года рождения. По словам очевидцев, эта преподавательница до последнего выводила учеников из горящего здания.

, преподаватель колледжа 1976 года рождения. По словам очевидцев, эта преподавательница до последнего выводила учеников из горящего здания. Ксения Бабенко – 17-летняя студентка. Во время пожара она выпрыгнула из окна, ее привезли в больницу в агональном состоянии. Ксения умерла через 15 минут после госпитализации.

В больнице умер огнеборец Сергей Шатохин 1976 года рождения, который помогал тушить огонь. Он по лестнице лез на третий этаж здания, чтобы разведать ситуацию. В эту минуту из окна выпрыгнула студентка – они двое упали вниз.



Погибший спасатель Сергей Шатохин/ Источник: dumskaya.net

Медики не давали никаких прогнозов, состояние мужчины оценивали как крайне тяжелое. Шатохин получил большой ушиб мозга практически со всех сторон. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, из комы мужчина так и не вышел.

Правоохранители продолжают расследование трагедии. Уже установили двух первых подозреваемых. Им готовят подозрение. Впрочем, правоохранители отмечают: это только начало, во время расследования могут появиться и другие подозреваемые.

Одесситы несут цветы к месту трагедии. Помогают едой и теплой одеждой спасателям, которые уже четвертый день без остановки разбирают обломки на пепелище. Они продолжают поисковые работы, однако констатируют, что шансов найти кого-либо живым уже нет.

Разбор завалов продолжается/ Источник: dumskaya.net

Обо всем: Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло, причины и детали трагедии

Пожар в Одессе на Троицкой: основное

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10 часов утра на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров. Людей из здания эвакуировали. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.

Людей из здания эвакуировали. По словам очевидцев, спасаясь от огня, на припаркованные автомобили. Погибло 8 человек, число пострадавших возросло до 32 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Под завалами могут находиться 8 человек, ведь их место пребывания до сих пор остается неизвестным.

Полиция рассматривает 2 причины пожара: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления.

Зеленский провел закрытое заседание СНБО перед 9 декабря

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Накануне нормандского саммита президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Встреча, на которой присутствовали все члены СНБО, прошла в закрытом режиме в Офисе Главы государства.

Как впоследствии сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, на заседании утвердили основной сценарий развития событий относительно будущей нормандской встречи.

Основное из закрытого заседания СНБО:

Секретарь СНБО отметил, что сценарий реинтеграции Донбасса предусматривает возвращение Украине оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Обсудили также возвращение пленных украинцев, находящихся на территории России, оккупированных Крыма и Донбасса.

Второй вопрос, который обсуждался на заседании, связан с территориальной обороной. Ответственным за него назначили генерал-полковника Коваля.

Мы имеем понимание, что все, кто на сегодня хотят присоединиться к территориальной обороне, все добровольцы, которые хотят принять в этом участие – будут в ближайшее время приобщены к этому вопросу,

– сказал Данилов.

Третьим рассмотрели вопрос кибербезопасности – Украина ежедневно испытывает атаки с определенных территорий на свое киберпространство.

Данилов также добавил, что у Украины есть пять вариантов поведения – в зависимости от того, какими будут результаты нормандской встречи. Украинские органы центральной власти и Вооруженные силы готовы к любому сценарию.

Что надо знать о встрече в нормандском формате?

Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату. В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.



Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".



Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября).

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Протесты в Беларуси

Сотни людей в Минске вышли 7 декабря на протест против интеграции Беларуси в соседнюю Россию. Все из-за заявления белорусских властей о том, что Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились создать общее правительство, рынки нефти, газа, электроэнергии и унифицированное налоговое законодательство.

Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Нет российскому фашизму и бандитизму", "Никакой интеграции", "Это не интеграция, это оккупация". Многие из участников были завернуты в национальные белорусские флаги. Лидеры произносили речи на белорусском языке, хотя сегодня ею мало кто пользуется в стране.

С возгласами "пусть живет Беларусь!" активисты рвали портреты Путина. Выкрикивали также лозунги украинского Евромайдана, в частности "верим, можем, победим!" Митингующие образовали на центральных улицах "живую цепь".

В какой-то момент на площадь, где устроили протест, пришли неизвестные в штатском. Между ними и пикетчиками вспыхнули столкновения.

Акцыя пратэсту супраць Інтэграцыі з Расеяй у Менскуhttps://t.co/AxYSohhtBE pic.twitter.com/U7lFVmDt11 — Радыё Свабода (@svaboda) December 7, 2019

Путин и Лукашенко советовались более 5 часов

Встреча российского президента Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко длилась более 5 часов. В Сочи они обсуждали проблемы интеграции обеих стран.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что согласен на интеграцию с Россией, но при равных экономических условиях для предприятий.

При этом Лукашенко не добивается от Москвы снижения цен на газ или нефть.

Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать (на сегодня – 127 долларов) и покупать нефть не по 63 доллара за баррель. Главное, чтобы равные были условия,

– сказал белорусский лидер.

Еще в конце 2018 года Беларусь и Россия решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развития интеграции.

Без казусов не обошлось.

Во время переговоров Путина и Лукашенко неожиданно погас свет. Белорусский лидер сразу попытался "разрядить ситуацию". Сказал, что во всем виноват пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Что нужно знать об интеграции Беларуси с Россией?

Недавно в Госдуме России заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств обоих государств. Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и над пакетом "дорожных карт" якобы находится на завершающей стадии.



Россия и Беларусь теперь ведут переговоры о едином налоговом кодексе, Гражданском кодексе и внешнеполитической торговле.



Планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии, объединить банковский надзор, оставив 2 центробанка; создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии; астково объединить платежные системы, а с 2021 года введут единый доступ к госзакупкам.



Лукашенко убеждает, что не сдаст независимость и суверенитет страны, а Беларусь с Россией не ведут диалог о создании единого парламента.