Главные новости 29 ноября: утверждение Томоса, новый президент Грузии, помощь НАТО
В четверг, 29 ноября, Синод Вселенского патриархата утвердил Томос и проект устава Украинской церкви. Председатель ВМСУ заявил, что Украина попросит Турцию закрыть пролив Босфор для России. Порошенко выразил надежду, что в морском конфликте с Россией нам поможет НАТО. Президентом Грузии стала Саломе Зурабишвили. Такими были главные новости 29 ноября в Украине.
Синод Вселенского патриархата утвердил Томос для Украины
Архиерейский Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса и проект устава будущей Украинской церкви. Однако Синод не объявил дату проведения Объединительного собора.
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"В контексте предварительно принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской Церкви и в ожидании выдачи патриаршего и синодального Томоса святой и священный синод разработал конституционный Cтатут украинской церкви", – говорится в заявлении Синода.
Константинополь утвердил проект устава Украинской церкви / Источник: radiosvoboda.org
Уже вскоре украинская православная церковь физически получит Томос об автокефалии от Вселенского патриархата. Сам Томос уже готов. Это значит, что украинская церковь будет равноправной с другими и больше не будет подчиняться Московскому патриархату.
Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?Синод Вселенского патриархата 29 ноября утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также Синод принял текст Томоса для Единой поместной церкви в Украине, но пока его не раскрывают. Сам Томос будет вручен новоизбранному предстоятелю Украинской церкви. Его выберут в Киеве на объединительном Соборе, который должен состояться в декабре. Дату объединительного собора в ближайшее время должен объявить Вселенский патриарх Варфоломей. Православная автокефальная церковь и УПЦ Киевского патриархата должны самоликвидироваться и присоединиться к новосозданному религиозному объединению.
Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео
Закрыть пролив Босфор
Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что государство будет просить турецкие власти закрыть пролив Босфор для курсирования российских судов в ответ на действия РФ в Азовском море.
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Воронченко отметил, что соответствующие шаги Украины будет инициировать в соответствии с Конвенцией режима проливов Монтре (статья 19).
Что такое конвенция Монтре?
В 1936 году конвенция восстановила суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море, принятая на Конференции о режиме Черноморских проливов в городе Монтре (Швейцария). При этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права. Конвенция Монтре сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через пролив как в мирное, так и в военное время.
В случае участия Турции в войне, а также если она сочтет, что ей непосредственно угрожает война, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных кораблей. Во время войны, в которой Турция не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любой воюющей страны.
Все же Турция вряд пойдет на обострение отношений с Россией из-за призыва Украины перекрыть Босфор для российских судов.
Украина попросит Турцию перекрыть Босфор для России: карта
Помощь НАТО
В НАТО заявили, что Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, реагируя на призыв Президента Украины Петра Порошенко прислать боевые корабли для деэскалации в регионе.
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Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заявила, что корабли Альянса на рабочей основе уже проводят патрулирование и учения в Черном море и отметила, что корабли НАТО провели там 120 дней в этом году, более 80 дней в 2017 году.
К слову, в просьбе Украины направить военные корабли в Азовское море отказала и Германия.
Сейчас самое главное – сдержанность и диалог. Отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется, поскольку Германия добивается от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации,
– сказал пресс-секретарь правительства Германии.
Что произошло в Азовськм море?
25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.
Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.
После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.
28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
29 ноября появилась информация, что пленных военных вывезли в Москву в СИЗО, но пока она не подтверждена.
Судьба захваченных украинских моряков
Утром 24 канал сообщал, что захваченных в Керченском проливе и арестованных в оккупированном Крыму украинских военных моряков вывозят в Москву.
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Адвокаты не уточняют, сколько моряков уже отправлено за пределы Крыма.
Моряки уже в Москве. Коллеги из Лефортово (российское СИЗО) сообщили. Сегодня из-за "технических мероприятий" Лефортово практически было закрыто. А мы в Симферополе не смогли зайти к своимподзащитным, поскольку с ними, якобы, проводились какие-то меры, – добавил впоследствии Темишев, который является адвокатом командира украинского катера "Бердянск" Романа Мокряка.
Все же вечером в прямом эфире 24 канала адвокат одного из пленных украинских моряков Николай Полозов рассказал, что нет подтвержденной информации, пленных украинский вывезли в Россию. Он добавил, что не следует провоцировать панику, а стоит подумать о чувствах родных и близких, и дождаться момента, когда можно будет официально проверить, действительно ли это правда.
Новый президент Грузии
Саломе Зурабишвили одержала победу во втором туре президентских выборов в Грузии. Зурабишвили стала первой женщиной за всю историю независимой Грузии, которая возглавит высший пост в стране.
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Зурабишвили набрала 59,56% голосов, а ее соперник во втором туре Григол Вашадзе – 40,44%.
- дочь грузинских эмигрантов, родилась во Франции
- пошла на выборы формально как независимый кандидат
- но известно, что она заручилась большой поддержкой правящей партии "Грузинская мечта"
Саломе Зарубишвили стала президентом Грузии
К слову, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что отношения в треугольнике Россия-Грузия-Украина не изменятся. Конфликт между Грузией и Россией останется, хотя и ссориться с Москвой Тбилиси не будет.
Стоит добавить, что объединение оппозиции не признает результатов второго тура президентских выборов в Грузии. Кроме этого, лидер оппозиции и кандидат в президенты Григол Вашадзе заявил, что потребует проведения досрочных парламентских выборов в стране.
Мы не признаем результатов этих выборов, у Грузии нет президента,
– сказал Вашадзе.