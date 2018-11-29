В четверг, 29 ноября, Синод Вселенского патриархата утвердил Томос и проект устава Украинской церкви. Председатель ВМСУ заявил, что Украина попросит Турцию закрыть пролив Босфор для России. Порошенко выразил надежду, что в морском конфликте с Россией нам поможет НАТО. Президентом Грузии стала Саломе Зурабишвили. Такими были главные новости 29 ноября в Украине.

Синод Вселенского патриархата утвердил Томос для Украины

Архиерейский Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса и проект устава будущей Украинской церкви. Однако Синод не объявил дату проведения Объединительного собора.

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"В контексте предварительно принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской Церкви и в ожидании выдачи патриаршего и синодального Томоса святой и священный синод разработал конституционный Cтатут украинской церкви", – говорится в заявлении Синода.



Константинополь утвердил проект устава Украинской церкви / Источник: radiosvoboda.org

Уже вскоре украинская православная церковь физически получит Томос об автокефалии от Вселенского патриархата. Сам Томос уже готов. Это значит, что украинская церковь будет равноправной с другими и больше не будет подчиняться Московскому патриархату.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?Синод Вселенского патриархата 29 ноября утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также Синод принял текст Томоса для Единой поместной церкви в Украине, но пока его не раскрывают. Сам Томос будет вручен новоизбранному предстоятелю Украинской церкви. Его выберут в Киеве на объединительном Соборе, который должен состояться в декабре. Дату объединительного собора в ближайшее время должен объявить Вселенский патриарх Варфоломей. Православная автокефальная церковь и УПЦ Киевского патриархата должны самоликвидироваться и присоединиться к новосозданному религиозному объединению.

Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

Закрыть пролив Босфор

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что государство будет просить турецкие власти закрыть пролив Босфор для курсирования российских судов в ответ на действия РФ в Азовском море.

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Воронченко отметил, что соответствующие шаги Украины будет инициировать в соответствии с Конвенцией режима проливов Монтре (статья 19).

Что такое конвенция Монтре?

В 1936 году конвенция восстановила суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море, принятая на Конференции о режиме Черноморских проливов в городе Монтре (Швейцария). При этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права. Конвенция Монтре сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через пролив как в мирное, так и в военное время.



В случае участия Турции в войне, а также если она сочтет, что ей непосредственно угрожает война, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных кораблей. Во время войны, в которой Турция не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любой воюющей страны.

Все же Турция вряд пойдет на обострение отношений с Россией из-за призыва Украины перекрыть Босфор для российских судов.



Украина попросит Турцию перекрыть Босфор для России: карта

Помощь НАТО

В НАТО заявили, что Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, реагируя на призыв Президента Украины Петра Порошенко прислать боевые корабли для деэскалации в регионе.

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Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заявила, что корабли Альянса на рабочей основе уже проводят патрулирование и учения в Черном море и отметила, что корабли НАТО провели там 120 дней в этом году, более 80 дней в 2017 году.

К слову, в просьбе Украины направить военные корабли в Азовское море отказала и Германия.

Сейчас самое главное – сдержанность и диалог. Отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется, поскольку Германия добивается от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации,

– сказал пресс-секретарь правительства Германии.

Что произошло в Азовськм море?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.



28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



29 ноября появилась информация, что пленных военных вывезли в Москву в СИЗО, но пока она не подтверждена.

Судьба захваченных украинских моряков

Утром 24 канал сообщал, что захваченных в Керченском проливе и арестованных в оккупированном Крыму украинских военных моряков вывозят в Москву.

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Адвокаты не уточняют, сколько моряков уже отправлено за пределы Крыма.

Моряки уже в Москве. Коллеги из Лефортово (российское СИЗО) сообщили. Сегодня из-за "технических мероприятий" Лефортово практически было закрыто. А мы в Симферополе не смогли зайти к своимподзащитным, поскольку с ними, якобы, проводились какие-то меры, – добавил впоследствии Темишев, который является адвокатом командира украинского катера "Бердянск" Романа Мокряка.

Все же вечером в прямом эфире 24 канала адвокат одного из пленных украинских моряков Николай Полозов рассказал, что нет подтвержденной информации, пленных украинский вывезли в Россию. Он добавил, что не следует провоцировать панику, а стоит подумать о чувствах родных и близких, и дождаться момента, когда можно будет официально проверить, действительно ли это правда.

Новый президент Грузии

Саломе Зурабишвили одержала победу во втором туре президентских выборов в Грузии. Зурабишвили стала первой женщиной за всю историю независимой Грузии, которая возглавит высший пост в стране.

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Зурабишвили набрала 59,56% голосов, а ее соперник во втором туре Григол Вашадзе – 40,44%.

Кто она?

дочь грузинских эмигрантов, родилась во Франции пошла на выборы формально как независимый кандидат но известно, что она заручилась большой поддержкой правящей партии "Грузинская мечта"



Саломе Зарубишвили стала президентом Грузии

К слову, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что отношения в треугольнике Россия-Грузия-Украина не изменятся. Конфликт между Грузией и Россией останется, хотя и ссориться с Москвой Тбилиси не будет.

Стоит добавить, что объединение оппозиции не признает результатов второго тура президентских выборов в Грузии. Кроме этого, лидер оппозиции и кандидат в президенты Григол Вашадзе заявил, что потребует проведения досрочных парламентских выборов в стране.

Мы не признаем результатов этих выборов, у Грузии нет президента,

– сказал Вашадзе.