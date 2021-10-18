Это произошло вечером 13 октября. К пассажирке поезда подошел неизвестный мужчина, который несколько раз пытался "прикоснуться к ней".

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Мужчина изнасиловал пассажирку

Потерпевшая сопротивлялась. Однако злоумышленник таки раздел и изнасиловал ее.

Сотрудник Транспортного управления Юго-Восточной Пенсильвании вызвал полицию, что и остановило насилие.

Пассажиры даже не реагировали

Важно, что в поезде были и другие люди. Вероятно, они все видели. Однако никто не позвонил в службу "911".

Полицейский Тимоти Бернхардт, ведущий расследование, отметил, что в поезде находилась достаточное количество пассажиров, чтобы вмешаться в инцидент.

Я поражен тем, что никто ничего не сделал, чтобы помочь этой женщине,

– отметил правоохранитель.

В изнасиловании подозревают бездомного

В преступлении подозревают 35-летнего бездомного Фистона Нгоя. Его задержали и предъявили несколько обвинений. В частности касательно сексуального насилия.

Теперь мужчина находится под стражей, адвоката он не имеет.