Це сталось ввечері 13 жовтня. До пасажирки поїзда підійшов невідомий чоловік, який декілька разів намагався "доторкнутися до неї".

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Чоловік зґвалтував пасажирку

Потерпіла чинила опір. Проте зловмисник таки роздягнув та зґвалтував її.

Співробітник Транспортного управління Південно-Східної Пенсільванії викликав поліцію, що й зупинило насилля.

Пасажири навіть не реагували

Важливо, що у потязі були й інші люди. Ймовірно, вони все бачили. Однак ніхто не подзвонив в службу "911".

Поліцейський Тімоті Бернхардт, який веде розслідування, наголосив, що в потязі перебувала достатня кількість пасажирів, аби втрутитися в інцидент.

Я вражений тими, хто нічого не зробив, щоб допомогти цій жінці,

– наголосив правоохоронець.

У зґвалтуванні підозрюють безхатька

У злочині підозрюють 35-річного безхатька Фістона Нгоя. Його затримали та пред'явили декілька звинувачень. Зокрема щодо сексуального насильства.

Тепер чоловік перебуває під вартою, адвоката він не має.