Почти 90% – это дети с недоеданием. Врачи – в отчаянии. У них почти не осталось лекарств для их маленьких пациентов.

Важно От голода в Афганистане до конца года может умереть миллион детей, – ВОЗ

"Красный крест завозит лекарства из-за границы. Но этого не хватит даже на 6 месяцев. У нас есть запасы всего на 3 – 4 месяца", – поделился заведующий детским отделением больницы Мирвайс Мохаммед Садик.

Отметим! По оценке продовольственной программы ООН, в Афганистане до конца 2021 года от голода может умереть 1 миллион детей. Международные эксперты говорят, что у 95% афганских семей нет должного питания.

Почему возможен голод

К голоду в стране привели:

упадок экономики с приходом талибов;

значительная засуха, которую наблюдали летом.

На Ближнем Востоке тоже столкнулись с засухами, что привело к росту цен на базовые продовольственные товары. В Ливане многие семьи не могут больше позволить себе купить самое необходимое.

Цены просто безумные. Тарелка салата в этом году стоит в 6 раз больше. Что нам делать? Попрошайничать,

– сказала жительница Бейрута Ум Ахмед.

Цены растут по всему миру

На Западе пока нет голодных, но там тоже растут цены на продовольствие. "Год назад, в начале пандемии, куриные крылышки стоили 65 долларов 80 центов. А сейчас цена приближается к 105 – 150 долларам", – рассказала продавец супермаркета Brady в Сиракузах Кеонна Ирвуд.



Цены на продукты резко выросли / Фото Unsplash

В США рост цен на продовольствие за последние несколько месяцев составил 6%. Во всем мире в 2021 году зарегистрировали увеличение стоимости базовых продовольственных товаров на уровне 10%. По мнению экспертов продовольственной программы ООН, причиной роста стали:

климатические изменения;

пандемия COVID-19

Масштабные засухи в одних регионах и подтопления – в других лишили урожаев фермеров в Китае, Индии, Нигерии, Бразилии. из-за пандемии коронавируса сократилось количество трудовых ресурсов, которые можно было привлечь в сельском хозяйстве и в перевозке продуктов питания. COVID-19 также нарушил логистические цепочки доставки продовольствия.

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"Цены росли в течение последних 12 месяцев. Цены на любые товары зависят от спроса и предложения. Когда возникает дисбаланс, цены на него реагируют", – отметил представитель Продовольственной программы ООН Абдолреза Аббассьян.

Способствовало росту цен на продовольственные товары и колебание стоимости энергоносителей. Большая часть стран, ожидая худшего, решила запастись продовольствием на будущее. Все это лишь усугубляло ситуацию на мировом рынке продовольствия.

Украина ощутила глобальные тенденции

Рядовые украинцы тоже ощутили на себе эти глобальные тенденции. Стоимость растительного масла в 2021 году выросла почти на 15%, хлебобулочных изделий – на 8%, а молочных продуктов – на 5%.

Конечно, цены будут расти, потому что мы открыты ко внешнему миру, мы интегрированы в международную торговлю. Роман Сластен Генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса

Если простому украинцу подорожание "бьет по кошельку", то украинским агротрейдерам это играет на руку.

Украинские агротрейдеры "выигрывают"

"Соответствующие поставщики аграрной продукции на свободном рынке смогут ее сбывать дороже, соответственно получать деньги, которые можно направить на модернизацию украинского сельского хозяйства", – отметил сотрудник Национального университета обороны Украины Иван Савчук. От роста цен на продовольствие выигрывает также и украинское государство.

Главный плюс, это, конечно, по нынешнему рекордному урожаю и высоким ценам мы понимаем, что будет большое поступление в наш валютный баланс. То есть фактически это экспортная выручка, которая обеспечит стабильность гривны на следующий год,

– отметил Сластен.

Впрочем, ожидать большого потока агродолларов в Украину не стоит. "Учитывая, что большая часть поставок продовольствия происходит в рамках долгосрочных соглашений, говорить о возможном увеличении в значительной степени стоимости экспорта таких товаров в страны – основные партнеры вряд ли целесообразно", – сказал Савчук.



Украине не нужно ждать большого потока агродолларов / Фото Unsplash

Но это касается только части экспорта. Незаконтрактованную продукцию можно продавать в таких регионах мира как Африка и Ближний Восток, где меньше регулировок продовольственных рынков. Учитывая климатические условия, они почти полностью зависят от экспорта продовольствия.

Главный перспективный рынок – это Африка. Очень ценно то, что мы туда можем сбывать не наше аграрное сырье, а уже нашу продукцию пищевой промышленности. То есть мы можем продавать продукцию с более высокой добавленной стоимостью Иван Савчук Сотрудник Национального университета обороны Украины

Но не только зарабатывать можем на продовольствии. Украина может спасать от голода бедные страны мира, в том числе Афганистан. Продовольственная программа ООН активно закупает в нашем государстве продовольствие для нуждающихся государств.

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Только в 2020 году международная организация приобрела 80 тысяч тонн пшеницы в Украине. В 2021 году эти объемы могут увеличить, но все будет зависеть от крупных доноров ООН, которых призывают увеличить финансирование программ поддержки бедных стран.