Майже 90% – це діти з недоїданням. Лікарі – у розпачі. У них майже не залишилося ліків для своїх маленьких пацієнтів.

Важливо Від голоду в Афганістані до кінця року може померти мільйон дітей, – ВООЗ

"Червоний хрест завозить ліки з-за кордону. Але цього не вистачить навіть на 6 місяців. Ми маємо запаси лише на 3 – 4 місяці", – поділився завідувач дитячого відділення лікарні Мірвайс Мохаммед Садік.

Відзначимо! За оцінкою продовольчої програми ООН, в Афганістані до кінця 2021 року від голоду можуть померти 1 мільйон дітей. Міжнародні експерти кажуть, що 95% афганських родин не мають належного харчування.

Чому можливий голод

До голоду в країні призвели:

занепад економіки з приходом талібів;

значна посуха, яку спостерігали влітку.

На Близькому Сході теж стикнулися з посухами, що зокрема призвело до зростання цін на базові продовольчі товари. В Лівані багато родин не можуть більше дозволити собі купити найнеобхідніше.

Ціни просто божевільні. Тарілка салату цього року коштує в 6 разів більше. Що нам робити? Жебракувати,

– сказала жителька Бейрута Ум Ахмед.

Ціни ростуть у всьому світі

На Заході поки немає голодних, але там теж ростуть ціни на харчі. "Рік тому, на початку пандемії, курячі крильця коштували 65 доларів 80 центів. А зараз ціна наближається до 105 – 150 доларів", – розповіла продавчиня супермаркету Brady в Сіракузах Кеонна Їрвуд.



Ціни на продукти різко зросли / Фото Unsplash

У США зростання цін на продовольство за останні кілька місяців склало 6%. У всьому світі 2021 року зареєстрували збільшення вартості базових харчових товарів на рівні 10%. На думку експертів продовольчої програми ООН, причиною зростання стали:

кліматичні зміни;

пандемія COVID-19.

Масштабні посухи в одних регіонах і підтоплення – в інших позбавили врожаїв фермерів в Китаї, Індії, Нігерії, Бразилії. через пандемію коронавірусу скоротилася кількість трудових ресурсів, які можна було залучити у сільському господарстві і в перевезенні продуктів харчування. COVID-19 також порушив логістичні ланцюжки доставки харчів.

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"Ціни росли впродовж останніх 12 місяців. Ціни на будь-які товари залежать від попиту і пропозиції. Коли виникає дисбаланс, ціни на нього реагують", – зауважив представник Продовольчої програми ООН Абдолреза Аббассьян.

Сприяло зростанню цін на продовольчі товари також коливання вартості енергоносіїв. Більша частина країн, очікуючи на гірше, вирішила запастися харчами на майбутнє. Все це лише погіршувало ситуацію на світовому ринку продовольства.

Україна відчула глобальні тенденції

Пересічні українці теж відчули на собі ці глобальні тенденції. Вартість олії 2021 року зросла майже на 15%, хлібобулочних виробів – на 8%, а молочних продуктів – на 5%.

Звісно, ціни зростатимуть, тому що ми – відкриті до зовнішнього світу, ми – інтегровані в міжнародну торгівлю. Роман Сластьон Генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу

Якщо простому українцю здорожчання "б'є по гаманцю", то українським агротрейдерам – це "грає на руку".

Українські агротрейдери "виграють"

"Відповідні постачальники аграрної продукції на вільному ринку зможуть її збувати дорожче, відповідно, отримувати гроші, які можна спрямувати на модернізацію українського сільського господарства", – зауважив співробітник Національного університету оборони України Іван Савчук. Від зростання цін на харчі виграє також і українська держава.

Головний плюс, це, звісно, за нинішнім рекордним врожаєм і високими цінами ми розуміємо, що буде велике надходження до нашого валютного балансу. Тобто фактично це експортний виторг, який забезпечить стабільність гривні на наступний рік,

– відзначив Сластьон.

Втім очікувати на великий потік агродоларів до України не варто. "Зважаючи на те, що більша частина поставок продовольства відбувається в межах довготривалих угод, говорити про можливі збільшення значною мірою вартості експорту таких товарів до країн – основних партнерів навряд чи є доцільним", – сказав Савчук.



Україні не треба чекати не великий потік агродоларів / Фото Unsplash

Але це стосується лише частини експорту. Незаконтрактовану продукцію можна продавати в таких регіонах світу як Африка і Близький Схід, де менше регулювань продовольчих ринків. З огляду на кліматичні умови, вони майже повністю залежать від експорту харчів.

Головний перспективний ринок – це Африка. Дуже цінним є те, що ми туди можемо збувати не нашу аграрну сировину, а вже нашу продукцію харчової промисловості. Тобто ми можемо продавати продукцію з вищою доданою вартістю Іван Савчук Співробітник Національного університету оборони України

Та не лише заробляти можемо на харчах. Україна може рятувати від голоду бідні країни світу, зокрема і Афганістан. Продовольча програма ООН активно закуповує в нашій державі продовольство для нужденних держав.

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Лише 2020 року міжнародна організація придбала 80 тисяч тонн пшениці в Україні. У 2021 році ці обсяги можуть збільшити, але все залежатиме від великих донорів ООН, яких закликають збільшити фінансування програм підтримки бідних країн.