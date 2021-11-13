Зимою ситуація погіршиться

Лікарні Кабула переповненні маленькими дітьми, які постраждали через голод. Про це заявила речниця ВООЗ Маргарет Гарріс.

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Це важка боротьба у країні, де поширюється голод. Світ не має права повернутися спиною до Афганістану,

– сказала Гарріс.

Вона попередила, що через холодну погоду взимку, діти та літні люди можуть стати ще вразливішими до хвороб. Адже в афганських будинках та лікарнях є серйозна проблема з опаленням.

"Ми побачимо ще більше смертей, якщо негайно не втрутимося", – наголосила прессекретарка ВООЗ.

Зауважимо, міжнародні організації ще з серпня попереджали про можливий голод через призупинення фінансової допомоги країн Заходу внаслідок захоплення влади "Талібаном". Крім того, у сфері медицини Афганістану спостерігають відтік працівників, тому що у влади немає грошей виплачувати вчасно зарплату.

В Афганістані економічна криза

Ситуація в Афганістані після захоплення влади талібами продовжує погіршується. Серед іншого в країні фіксують економічну кризу. Вона пов'язана з тим, що терористи заборонили будь-яку іноземну валюту. Це при тому, що на ринках Афганістану широко використовують долари.

Тим людям, які використовують іноземні валюти, загрожує кримінальна відповідальність.