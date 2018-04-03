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Глухий та без броніка: історія одного виходу українських розвідників

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Українські ДРГ існують
Українські ДРГ існують / miaistok

Довго чекав, доки можна буде про це розповісти, і ось. Насолоджуйтесь. Про бездоганну роботу наших розвідників, які не тільки покрошили окупантів, але й наробили великого кіпішу у рядах російських військ на Донбасі.

Сталася ця цікава історія на одному з блокпостів "ДНР". Точну геолокацію не дам – секретні дані, а от час назву: у минулу п'ятницю, до вступу у силу фейкової домовленості із росіянми про перемир'я.

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Отже, що мали наші військові перед спецоперацією? Блокпост терористів, який було розташовано за всіма стратегічними правилами, ну дуже заважав українським захисникам, то ж їм потрібно було натякнути на те, щоб його перенесли.

У ніч на п'ятницю група українських розвідників стежила за бойовиками, що тусили за бетонними плитами блокпосту. Терористи пили, кололися та розважалися. Коли ж ДРГ підійшла до позицій ворога, виявилося, що чергувати залишився лише один місцевий колаборант, який був… глухим, та, звісно, взагалі не чув ніякого шерхоту. Його поплічники лежали у наркотичному та алкогольному угарі та взагалі не здогадувалися, що зараз щось буде.

Що зробили українці? Закидали терористів гранатами та пішли геть, бо далі робити взагалі нема чого було, оскільки черговий звалився із пораненням, а єдиний, хто прокинувся та вийшов на невеличкий майданчик між бетонними плитами, теж став "трьохсотим". І лише після цього терористи хоч якось прийшли до тями. Із криками "укропи!" вони почали не дивлячись стріляти навколо себе, зачепили кілька позицій своїх же приспішників, які сиділи неподалеку у лісосмузі та забезпечували блокпост прикриттям. То ж, офіційно поранених у наслідок цього "бою" серед бойовиків лише два. Один із них, той, що прокинувся першим, важкий. Не підтверджених втрат значно більше. Кажуть, двох росіян пристрелили свої ж.

Звісно, це показова спецоперація наших розвідників, оскільки бійці зробили все настільки круто, що навіть контакту із супротивником не було. Більше того, наслідки цього "зіткнення" колосальні. По-перше, про фіаско дізнався російський генерал "Купол", який керує військами на окупованій території Донецької області. По-друге, почався великий скандал серед підрозділів ЗС РФ та місцевих, які до них приєдналися.

Генерал викликав до штабу нижчих за статусом офіцерів та розвалив їх за глухого чергового, п’яниць та наркоманів, а також за відсутність засобів індивідуального захисту (лише один із двох підтверджених поранених був у бронежилеті).

Після цієї п'ятничної операції росіяни фактично почали "нагинати" підрозділи на передовій – інспектують, документують, погрожують розстрілами. Щось там кажуть про те, що кожен терорист має мати бронежилет та каску, хоча самі ж влаштовували розпродаж того спорядження, що надсилали їм з Росії.

Звісно, рядові, яких розвалюють через блискучі дії нашої ДРГ, взагалі незадоволені реакцією командування: мало того, що українські розвідники можуть з'явитися із нізвідки, завдати потужного удару та спокійно покинути місце диверсії, так ще й штабні пацюки масла у вогонь підливають своїми доганами та вимогами.

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Автор: Алексей Чибисов
Теги: Новости политики Новости Украины война Война на Донбассе Публикации Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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