На опубликованных кадрах несколько человек танцуют полностью голыми – даже без нижнего белья. Вероятно, компания забронировала помещение под предлогом "занятий йоги".

Смотрите также Секрет 2000-летнего мертвеца. Почему россияне и украинцы скандалят из-за сарматов в Британии

Голые развлечения в Украине

На опубликованном в сети видео видно, как несколько молодых мужчин и женщина танцуют полностью обнаженными перед публикой. Лишь на одном из "танцоров" были носки – больше ничего. На ролике часть зрителей радостно хлопает в ладоши, а часть танцует – однако подаль и одетыми.

Вечеринка с обнаженными людьми в Закарпатье: осторожно, видео 18+ – откровенные кадры

Как сообщил журналист Виталий Глагола, вечеринка состоялась в конференц-зале экокурорта "Изки" на Закарпатье. Его арендовала компания из 38 человек из-за границы – они якобы хотели проводить там уроки йоги. Организатором выступил киевлянин – мероприятие получило название "Новогодний Love Camp. Сказка сказок."

Сообщается, что в программу "йоги" входили утренние медитации, телесные упражнения, ненасильственная коммуникация, работа с тенью, эмоциональное высвобождение, психологическая поддержка в сложных процессах, мужские и женские круги, тантрические ритуалы, общие купола и чаи, поход в горы и тематические перевоплощения.

Соответствующие мероприятия там должны были проводить в Новогодние праздники, в период с 27 декабря – 4 января. При этом компания отказалась от обслуживающего персонала – захотели сделать все сами. Вероятно, они решили, что те будут мешать такого рода развлечениям.

"Гола" вечеринка была и в России