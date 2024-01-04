На опублікованих кадрах декілька осіб танцюють повністю голими – навіть без спідньої білизни. Ймовірно, компанія забронювала приміщення під приводом "занять йоги".
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Голі розваги в Україні
На опублікованому у мережі відео видно, як декілька молодих чоловіків та одна жінка танцюють повністю оголеними перед публікою. Лише на одному з "танцюристів" були шкарпетки – більше нічого. На ролику частина глядачів радісно плескає у долоні, а частина танцює – проте подаль і вдягненими.
Вечірка з оголеними людьми на Закарпатті: обережно, відео 18+ – відверті кадри
Як повідомив журналіст Віталій Глагола, вечірка відбулась в конференц-залі екокурорту "Ізки", що на Закарпатті. Його орендувала компанія з 38 людей з-за меж регіону – вони нібито хотіли проводити там уроки йоги. Організатором виступив киянин – захід отримав назву "Новорічний Love Camp. Казка казок."
Повідомляється, що у програму "йоги" входили ранкові медитації, тілесні вправи, ненасильницька комунікація, робота з тінню, емоційне вивільнення, психологічна підтримка у складних процесах, чоловічі та жіночі кола, тантричні ритуали, спільні бані та чани, похід у гори й тематичні перевтілення.
Відповідні заходи там мали проводити на Новорічні свята, у період з 27 грудня – 4 січня. При цьому компанія відмовилася від обслуговуючого персоналу – захотіли зробити все самі. Ймовірно, вони вирішили, що ті заважатимуть такого роду розвагам.
"Гола" вечірка була й у Росії
- У Москві ведуча та блогерка Настя Івлєєва також влаштувала так звану "голу вечірку". Дрес-код події звучав як almost naked – майже оголений. Серед гостей були відомі російські діячі, а також й зрадники України – Ксенія Собчак, Діма Білан, Філіп Кіркоров, Лоліта Мілявська, Анна Асті, Джиган та інші.
- Однак подібні розваги викликали негатив серед російських воєнкорів – організаторку звинуватили у пропаганді "нетрадиційних сімейних цінностей" та начебто створення загрози безпеці країни. На фоні цього Івлєєва записала довгий ролик, де слізно вибачалася за подібний захід – їй загрожувало до 5 років в'язниці.
- Одна з зрадниць України, яка проживає у Москві – Анна Ансті, навіть може втратити російське громадянство через такі розваги. Окрім цього її концерти у московських клубах скасували, через що вона втратила понад 5 мільйонів рублів. Ряд інших гостей також отримали "по шапці".