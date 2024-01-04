На опублікованих кадрах декілька осіб танцюють повністю голими – навіть без спідньої білизни. Ймовірно, компанія забронювала приміщення під приводом "занять йоги".

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Голі розваги в Україні

На опублікованому у мережі відео видно, як декілька молодих чоловіків та одна жінка танцюють повністю оголеними перед публікою. Лише на одному з "танцюристів" були шкарпетки – більше нічого. На ролику частина глядачів радісно плескає у долоні, а частина танцює – проте подаль і вдягненими.

Вечірка з оголеними людьми на Закарпатті: обережно, відео 18+ – відверті кадри

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, вечірка відбулась в конференц-залі екокурорту "Ізки", що на Закарпатті. Його орендувала компанія з 38 людей з-за меж регіону – вони нібито хотіли проводити там уроки йоги. Організатором виступив киянин – захід отримав назву "Новорічний Love Camp. Казка казок."

Повідомляється, що у програму "йоги" входили ранкові медитації, тілесні вправи, ненасильницька комунікація, робота з тінню, емоційне вивільнення, психологічна підтримка у складних процесах, чоловічі та жіночі кола, тантричні ритуали, спільні бані та чани, похід у гори й тематичні перевтілення.

Відповідні заходи там мали проводити на Новорічні свята, у період з 27 грудня – 4 січня. При цьому компанія відмовилася від обслуговуючого персоналу – захотіли зробити все самі. Ймовірно, вони вирішили, що ті заважатимуть такого роду розвагам.

"Гола" вечірка була й у Росії