Импичмент Трампа и причины снижения рейтингов президента США – главные новости США за неделю

Президент США Дональд Трамп традиционно стал главным американским ньюсмейкером последних дней. Предлагаем вашему вниманию дайджест важнейших новостей США за неделю (15-20 апреля 2019 года), подготовленный консалтинговой компанией Karyzshky Communications.

Деньги для президентской гонки 2020 года

The New York Times – 15/04. Президентская гонка в США всегда начинается рано и большинство кандидатов уже во всю ведут свою предвыборную кампанию. На этой неделе стало ясно, кто и сколько собрал пожертвований от своих избирателей.

На данный момент самый большой капитал у Дональда Трампа и сенатора Берни Сандерса. Трамп в одиночку собрал 30 млн долларов, что намного превышает сумму Сандерса (18,2 млн долларов), который баллотируется от Демократической партии. За ними следует сенатор Камала Харрис с капиталом в 12 млн долларов.

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В общей сумме кандидаты от Демократической партии собрали 75 млн долларов. Эта сумма является даже меньшей, чем в 2008 году. Тогда Демократическая партия получила 80 млн долларов пожертвований от американцев.

Джо Байден составит конкуренцию Трампу

TIME – 19/04. Спустя месяц колебаний бывшего вице-президента, вероятно, что Джо Байден объявит о своем намерении участвовать в президентской гонке на следующей неделе. Байден объявит о своей кандидатуре посредством видеоролика в среду, согласно данным его топ-помощников.



Джо Байден намерен баллотироваться в президенты США

Аналитики называют Байдена реальным конкурентом Дональда Трампа и главным кандидатом на пост президента. Бывший вице-президент не зарегистрирован в Демократической партии, но вероятней всего, что представлять он будет именно ее.

"Полная ерунда"

The Wall Street Journal – 19/04. На этой неделе Генпрокурор США Уильям Барр наконец-то опубликовал полную версию долгожданного доклада Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года. Президент Трамп моментально окрестил доклад "полной ерундой", но похоже демократы так не считают.

Краткий итог на основе доклада был зачитан генпрокурором еще несколько недель назад. Еще тогда стало понятно, что по итогам расследования не было найдено доказательств о том, что Трамп был "в сговоре с РФ" и способствовал их вмешательству в президентские выборы. Но в полной версии доклада были найдены новые обвинения против Трампа, которые активно начали использовать демократы. Мюллер указывает, что Трамп пытался воспрепятствовать следствию, но у него это не получилось.



Уильям Барр

Тем не менее, специальный прокурор также сообщает, что он решил не начинать расследование против Трампа по факту препятствия правосудию.

После публикации полного доклада рейтинг Дональда Трампа снизился на 3% и составляет 37%, что является самым низким показателем президента за два года его руководства.

Импичмент Трампу

Bloomberg – 20/04. Прогрессивные демократы требуют импичмента Дональда Трампа. С такими призывами выступили кандидат в президенты Элизабет Уоррен и новоиспеченная конгресcвумен Александра Окасио-Кортес. Пока прогрессивное крыло Демократической партии требует импичмента, лидеры партии повторно предостерегают о политических рисках. Это разногласие может стать серьезным тестом на единство для Демократической партии, считает издание.

Импичмент демократы хотят инициировать на основе доклада Роберта Мюллера, в котором указано о попытках Дональда Трампа препятствовать следствию.

Многие знают, что удовольствия от обсуждения импичмента я не получаю. Я не пиарюсь на этом и не обсуждаю импичмент без причин. Но результаты доклада сами говорят за себя, – комментирует свою позицию представительница Нью-Йорка Окасио-Кортес.

Курт Волкер сделал заявление про Украину

Kurt Volker – 19.04. В преддверии выборов специальный представитель Госдепа США Курт Волкер сделал заявление об Украине:

Накануне воскресных выборов я хочу повторить, что США здесь надолго и мы намерены поддерживать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая видит свои границы и территории, включая Крым, полностью восстановленными,

– написал Курт у себя в Твиттере.

Немного позже он сообщил, что Госсекретарь США Майк Помпео звонил обоим кандидатам в президенты для того, чтобы "поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины и подтвердить готовность США работать с тем, кого выберет украинский народ".



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