"Вставайте, началась война"

Городня находится возле пересечения границ трех государств: Украины, России и Беларуси. Город в черниговском пограничье россияне заняли в первый день вторжения. Впоследствии ввели в Городню свою полицию, а местную власть пытались склонить к сотрудничеству.

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Некоторые колонны российской техники пытались пройти маршем через город, однако местные жители не пустили. Вражескую колонну, которая остановилась на окраине города и пыталась пройти в сторону Чернигова, точными попаданиями разбили Вооруженные Силы Украины.

Здесь, в "Городнянском лицее-интернате", сегодня дети танцуют, держа желто-голубые ленты. Однако еще совсем недавно их утро началось со слов воспитателей "вставайте, началась война".

Воспитанники "Городнянского лицея-интерната" / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Директор по воспитательной работе коммунального учреждения Светлана Маланчу рассказала, что, по состоянию на сегодняшний день, в заведении записаны 183 ребенка. А во время военного положения здесь круглосуточно проживает 25 детей. Все остальные дети приходят на учебу из города. В целом, учатся ежедневно здесь около 70 воспитанников. Они делают уроки и расходятся по домам.

24 февраля российская армия пересекла украинскую границу. Многие города и села оказались в оккупации без возможности выезда. Светлана рассказала, что вошли в город они свободно, потому что границы Украины не были укреплены. Было очень много вражеской техники, которая пыталась прорваться в направлении Чернигова.

Светлана Маланчу / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Женщина рассказала, что в 9:00 утра на работу она уже ехала на велосипеде между танками. Россияне особо не трогали местное население – сидели молча в танках.

Кто-то из людей спрашивал: "Что это такое и зачем вы сюда едете?" Бывало, что и останавливали танки. Так началась оккупация нашего города. Когда они пошли в наступление на Чернигов, здесь осталась российская полиция и ФСБ. Они поселились по всем пунктам. Но никаких указаний мы их не выполняли и жили своей жизнью. Благодаря фермерам, нам доставляли бесплатно молочные продукты, мясное и яйца,

– рассказала она.

Дети сами позвонили по телефону Светлане. Одна ученица сказала: "Нас поднимают и говорят идти в бомбоубежище". На что воспитательница сказала выполнять все указания старших, потому что началась война.

Света в городе не стало. Поэтому в бомбоубежище все сидели при свечах и фонариках. А еду готовили на газовых плитах. По словам женщины, дети очень боялись ракет и взрывов.

Воспитанники учреждения / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Страх за себя и близких

17-летняя ученица лицея Екатерина рассказала, что было очень холодно и невозможно было сходить даже в душ. А когда на неделю исчезла связь, никто не мог связаться с родственниками, у кого есть сестры и братья. Наташа, которой 14 лет, также отметила, что очень боялась за близких и друзей.

24 февраля в 4:30 утра нас разбудили и сказали, что начинается война, что по нам стреляют. Мы всех разбудили и ждали, когда нам откроют подвал. Мы бегали туда и сидели там. Я боялась очень сильно. У них непонятно что в голове и они могут просто выстрелить или изнасиловать,

– сказала она.

Наташа / Фото – 24 канала, Валентины Полищук

Когда россияне приехали, то было слышно выстрелы. Так вспоминает оккупацию 16-летняя Марина. Девушка рассказала, что их успокаивали воспитатели – говорили не бояться, что все будет хорошо.

Мы читали Библию в подвале и молились, чтобы как можно быстрее закончилась война. Оккупанты дважды приходили в наш лицей. Мы подумали, что это наши военные, но у них были красные повязки и автоматы. Они предлагали нам помощь, но наша директор дважды отказывалась. Она сказала, что "мы справимся сами",

– отметила Марина.

Марина / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Заместитель директора по учебной работе Игорь Кожемяченко сказал, что "лицей-интернат пережил период оккупации достаточно уверенно, благодаря всему коллективу учреждения. Главная задача заключалась в том, чтобы сохранить жизнь и здоровье детей. Потому что дети, оставшиеся в учреждении, – сироты и дети, лишенные родительской опеки".

У нас есть укрытие. И во время воздушной тревоги дети прятались туда вместе с воспитателями. Питанием мы были обеспечены, помогали как волонтеры, так и администрация города. Действительно, детям привозили кур и мы сами все обрабатывали. Было сложно и пугающе, но мы это выдержали. И когда российские оккупанты выходили, – мы были очень рады, что это все закончилось на данном этапе,

– сказал он.

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17-летний воспитанник учреждения Андрей занимается спортом и мечтает стать футболистом. Когда-то он занял второе место по Всеукраинскому футболу и хотел бы продолжить это. Во время оккупации, несмотря на категорический запрет воспитателей, он ездил и снимал вражескую технику. Парень рассказал, что хотел помочь, потому что понимал, что никто другой этого не сделает. И за такой поступок гордится собой.

Андрей / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Наши люди пытались преграждать дорогу, но они стреляли в небо. Я понимал, что Чернигов не даст пройти в Киев. И нужно как можно раньше сказать, что они заехали. Я со своим другом начали ездить на машине и снимать их и распространять информацию. Я написал своему другу Андрею, который был в другом месте. И он попросил сдавать российские позиции. Так началась моя работа,

– рассказал парень.

Он добавил, что понимал, что это рискованно, но хотел помочь. Научившись делать координаты, он передавал их своему другу. А затем Вооруженные Силы Украины обстреливали их.