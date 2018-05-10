Иракско-американская спецоперация нанесла мощный удар по высшему командованию "ИГ"

На иракско-сирийской границе арестовали пятерых командиров террористов "Исламского государства", скрывающихся в пограничных пустынных районах. Все пятеро – известные и важные люди. Четверо – граждане Ирака и один сириец, бывший в 2014 году "губернатором" провинции Дейр-аз-Зор.

Их арест стал результатом успешной иракско-американской спецоперации у границ с Сирией. Иракские комманды высадились под прикрытием на западе пустыни Анбар и штурмом взяли под контроль несколько зданий, служивших конспиративной квартирой для лидеров боевиков.

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Это мощный удар по высшему командующему звену террористической организации, хотя и незначительный с точки зрения военно-политической работы. Сейчас террористов будут допрашивать, дабы выведать у них месторасположение тайных ячеек боевиков в иракском подполье.

Это чрезвычайно важно для Багдада в преддверии парламентских выборов 12 мая. Дело в том, что террористы "ИГ" в последние несколько месяцев развернули целую кампанию террора против избирательных комиссий, участков и кандидатов в парламент с целью сорвать выборы. Также запугивают суннитов, требуя, чтобы они не шли на выборы.

Сегодня, к примеру, группа боевиков ворвалась в дом к кандидату в депутаты Мухаммеду Аз-Зарзуру в городке Аль-Лязака под Мосулом и убили его.

Повторяется один в один ситуация 2006 года, когда террористическая организация "Аль-Каида в Ираке", возглавляемая "праотцом Исламского государства" Абу Мусабом Аз-Заркауи срывала первые после вторжения США выборы в Ираке. Тогда сунниты бойкотировали выборы и в итоге Штаты получили шиитский парламент и правительство, а сунниты через год подняли восстание, результатом которого стал подъем "Исламского государства" в 2013-2014 годах.

Грабли, как мы видим, никто с лужайки так и не убрал.

Автор: Илия Куса

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