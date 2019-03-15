Итоговый выпуск новостей за 22:00: Цены на газ. Теракт в Новой Зеландии

В итоговом выпуске новостей за 15 декабря, по состоянию на 22:00 – премьер-министр Гройсман подчеркнул, что правительство будет договариваться, чтобы МВФ не повышал цену на газ. В Новой Зеландии в городе Крайстчерч произошел масштабный теракт. Вооруженные мужчины зашли в две мечети после дневной молитвы и начали стрелять.

Также в выпуске: Службой внешней разведки временно будет руководить скандально известный Сергей Семочко. В Украине начал действовать закон о буллинге, который предусматривает наказание, но подростков это не останавливает. Компания Tesla представила новый электромобиль Model Y, который стал пятым детищем производителя.