Итоговый выпуск новостей за 22:00: Цены на газ. Теракт в Новой Зеландии
В итоговом выпуске новостей за 15 декабря, по состоянию на 22:00 – премьер-министр Гройсман подчеркнул, что правительство будет договариваться, чтобы МВФ не повышал цену на газ. В Новой Зеландии в городе Крайстчерч произошел масштабный теракт. Вооруженные мужчины зашли в две мечети после дневной молитвы и начали стрелять.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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