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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Цены на газ. Теракт в Новой Зеландии

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 15 декабря, по состоянию на 22:00 – премьер-министр Гройсман подчеркнул, что правительство будет договариваться, чтобы МВФ не повышал цену на газ. В Новой Зеландии в городе Крайстчерч произошел масштабный теракт. Вооруженные мужчины зашли в две мечети после дневной молитвы и начали стрелять.

      Также в выпуске:

      Службой внешней разведки временно будет руководить скандально известный Сергей Семочко.

      В Украине начал действовать закон о буллинге, который предусматривает наказание, но подростков это не останавливает.

      Компания Tesla представила новый электромобиль Model Y, который стал пятым детищем производителя.

       

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      Теги: Теракт в Новой Зеландии Теракт Тарифы на газ Газ Выпуск новостей Новая Зеландия
      Источник: 24 канал
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