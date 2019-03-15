Підсумковий випуск новин за 22:00: Ціни на газ. Теракт у Новій Зеландії
У підсумковому випуску новин за 15 грудня станом на 22:00 –прем'єр-міністр Гройсман наголосив, що уряд буде домовлятися, аби МВФ не підвищував ціну на газ. У Новій Зеландії в місті Крайстчерч стався масштабний теракт. Озброєні чоловіки зайшли до двох мечетей після денної молитви і почали стріляти.
Також у випуску:
Службою зовнішньої розвідки тимчасово керуватиме скандально відомий Сергій Семочко.
В Україні почав діяти закон про булінг, який передбачає покарання, але підлітків це не зупиняє.
Компанія Tesla представила новий електромобіль Model Y, який став п'ятим дітищем виробника.
Джерело: 24 канал
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