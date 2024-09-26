Женщина в интервью Алексею Суханову поделилась, что в Энергодаре оккупанты ездили на пикапе с изображением буквы Z и "вылавливали" молодых девушек.

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Жуткий "пикап с зеткой"

Ольга Иванисова рассказывает, что россияне охотились за женщинами на улицах. Под принуждением автомата они заставляли их садиться к себе в авто.

Женщина признается, что боялась выпускать во двор своих двух детей, особенно дочь Софию.

Я не выпускала Софи. Я работала с девушками, и 18-летняя девочка ко мне приходила, говорит: "Пока до вас дошла, меня уже два раза чуть не выхватили". А она с длинными волосами, с хорошей фигурой, красивая девушка. И (оккупанты – 24 Канал) просто подъезжают, а нет связи. То есть, ты не можешь позвонить никому, нет связи вообще. Подъезжают, говорят садиться в машину. Она отвечает: "Нет". И, говорит, чудом дозвонилась папе, он на велосипеде приехал,

– пересказывает стилистка.

Ее дочь София вспомнила, что боялась сама выходить из дома. В городе не было власти, поэтому все могли делать что угодно, и это ничем не наказывалось.

Я знаю, что многие российские военные приставали к девушкам. Ко мне тоже подъезжали. В городе был очень распространен этот "пикап с зеткой". И это было самое страшное. Я помню, как они ко мне подъехали и спросили, в какой стороне магазин. Говорю: "Не знаю". И ушла. И это было страшно. Я больше запаниковала уже после,

– поделилась девушка.

В конце, Ольге Иванисовой с дочерью и сыном удалось выехать из оккупированного города. Однако глава семьи остался, потому что поддерживает россиян.

К слову, недавно президент Зеленский назвал огромную цифру военных преступлений, которые совершили захватчики в Украине.