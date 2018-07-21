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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Известный биоинженер и хирург Энтони Атала прибыл в Украину

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Известный на весь мир доктор Энтони Атала в Киеве. В его лабораториях выращивают человеческие клетки, ткани и органы. Далее – трансплантируют их пациентам. Его метод успешно работает уже два десятилетия.

Именно тогда пересадили первый хрящ, а 15 лет назад – первый мочевой пузырь. Сейчас же звезда медицины посетил государственный центр детской кардиохирургии.

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"Я был болен, я с трудом мог встать с кровати. Я пропускал школу. Это было очень грустно. Меня ждал пожизненный диализ, я даже не хочу думать, какой стала бы моя жизнь если бы это произошло", – вспоминает печальные события из жизни Люк Масела.

Вирощений мочевий міхур

Выращенный мочевой пузырь

Этого парня Энтони Атала прооперировал 17 лет назад. Он стал первым пациентом, которому вырастили орган для пересадки. Здоровый пузырь профессор вырастил из кусочка тканей парня. Орган прижился.

3-D роздруківка нирок для трансплантації

3-D распечатка почек для трансплантации

Сейчас Люку 27 лет, он спорсмен и много путешествует. А профессор Энтони Атала продолжил эксперименты. В своей лаборатории он выращивает 30 разновидностей клеток и органов, а также хрящи и кости. Поскольку для этого используют клетки пациента, такие органы хорошо приживаются. Также ученый работает над технологией печати органов на биопринтере.

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Энтони Атала в центре детской кардиохирургии в Киеве следит за операцией на сердце. восьмилетнему мальчику заменяют одну из створок клапана. В будущем ее придется менять еще раз, ведь организм растет. Если бы створку вырастили по методике американского врача, то повторная операция была бы не нужна.

Теперь врач Атала объединится с украинскими коллегами. Они будут работать над созданием сосудов и сердечных тканей. Правда, будут не клетки конкретного пациента. Здесь применят немного другой метод.

Клетки пациента брать из плаценты. Это та часть когда ребенок рождается, а плацента выходит. Эти клетки не являются чужими для других, они не являются канцерогенными, а это главное,
– отметил директор государственного центра детской кардиологии и кардиохирургии Илья Емец.

И уже через год, надеются, начнут лечить пациентов по методике профессора Атала.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новости Украины Медицина Лечение
Источник: 24 канал
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