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Відомий біоінженер та хірург Ентоні Атала прибув в Україну

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Відомий на весь світ лікар Ентоні Атала у Києві. У його лабораторіях вирощують людські клітини, тканини та органи. Далі – трансплантують їх пацієнтам. Його метод успішно працює вже два десятиріччя.

Саме тоді пересадили перший хрящ, а 15 років тому – перший сечовий міхур. Нині ж зірка медицини відвідав державний центр дитячої кардіохірургії.

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"Я був хворий, я насилу міг встати з ліжка. Я пропускав школу. Це було дуже сумно. Мене чекав довічний діаліз, я навіть не хочу думати, якою стала б моє життя якби це сталося", – згадує сумні події з життя Люк Масела.

Вирощений мочевий міхур
Вирощений сечовий міхур

Цього хлопця Ентоні Атала прооперував 17 років тому. Він став першим пацієнтом, якому виростили орган для пересадки. Здоровий міхур професор виростив із шматочка тканин хлопця. Орган прижився.

3-D роздруківка нирок для трансплантації
3-D роздруківка нирок для трансплантації

Зараз Люку 27 років, він спорсмен і багато подорожує. А професор Ентоні Атала продовжив експерименти. У своїй лабораторії він вирощує 30 різновидів клітин і органів, а також хрящі та кості. Оскільки для цього використовують клітини пацієнта, такі органи добре приживають. Також науковець працює над технологією друку органів на біопринтері.

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Ентоні Атала у центрі дитячої кардіохірургії у Києві слідкує за операцією на серці. восьмирічному хлопчику замінюють одну з стулок клапану. У майбутньому її доведеться змінювати ще раз, адже організм росте. Якби стулку виростили за методикою американського лікаря, то повторна операція була б не потрібна.

Тепер лікар Атала об'єднається з українськими колегами. Вони працюватимуть над створенням судин та серцевих тканин. Щоправда, братимуть не клітини конкретного пацієнта. Тут застосують трохи інший метод.

Клітини пацієнта братимемо з плаценти. Це та частина коли дитина народжуться, а плацента викидується. Ці клітини не є чужими для інших, вони не є канцерогенними, а це головне,
– зазначив директор державного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Ілля Ємець.

І вже за рік, сподіваються, почнуть лікувати пацієнтів за методикою професора Атала.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новини України Лікування Медицина
Джерело: 24 канал
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