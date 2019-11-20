Я не тот персонаж, который будет дружить с Россией, – эксклюзивное интервью с Зеркаль

О газовых переговорах с Россией, об иске Украины против РФ, об увольнении из МИД, о внешней политике нашего государства и о вызове "вжарить Россию" – в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко рассказала заместитель министра МИД Елена Зеркаль.

О газовых переговорах с Россией

"Я считаю, что нужно улучшать коммуникации относительно того, какая будет реакция на какие-то события. К примеру, с тем же газом. Что значит для нас этот контракт? Что мы будем делать, если его не будет? Как мы будем реагировать на коммуникацию, которую ведет "Газпром" и Путин, который сказал в Бразилии, что украинцы вообще не берут газ по реверсу, а берут наш газ и выдают это все за реверс", – сказала Зеркаль.

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По ее словам, Украина должна официально отреагировать на это, но она еще этого не сделала.

Потому что чем ближе 1 января, тем выше будет градус. Погода будет становиться все холоднее, а градус пропаганды и коммуникация с российской стороны будет расти. Потому что кризис же, надо украинцев заставить простить 3 миллиарда. А без этого будет кризис в Европе и все замерзнут. Хотя не замерзнут, потому что российского газа в хранилищах Европы более чем достаточно и они будут продавать его дороже, чем сейчас, и поэтому им этот кризис нужен,

– пояснила заместитель главы МИД.

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На вопрос журналиста, кто должен готовить ответ Путину и решать, нужен ли он вообще, Зеркаль ответила: "Обычно раньше это происходило в коммуникации между нашими пресс-службами. А сейчас не знаю как". Кроме этого, она сомневается в том, что Офис Президента ответит на заявление Путина.



Елена Зеркаль в эфире 24 канала

Также она добавила: "У меня есть личное мнение по этому вопросу, которое, я думаю, что не в привилегии сейчас".

Потому что я бы пошла в атаку и сразу подняла на несколько градусов дискуссию вверх. Ввиду приближения 1 января. Но я не думаю, что сейчас это не будет сделано, поскольку впереди Нормандия, а там надо разговаривать и все должны быть "френдли". Поэтому я говорю, что мое мнение сейчас не главное,

– подчеркнула она.

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Об отношениях Украины с США

По словам Зеркаль, если Россия проиграет суд, то прежде всего, понесет международную правовую ответственность. И это может отразиться на ее отношениях с США.

Россию признают виновной в финансировании терроризма. Россия себя позиционирует как главный борец с терроризмом. И США с ней сотрудничать почему? Потому что они основной игрок на поле борьбы с терроризмом. А как можно сотрудничать со страной, которая финансирует терроризм? И в Конгрессе есть несколько проектов, например, о признании России страной, которая финансирует терроризм, и о запрете ведения с ней вообще любых бизнес-отношений,

– пояснила Зеркаль.

Она добавила, что если говорить примитивно, то это может привести к прекращению торговли между США и Россией.



Слушание в Гааге по Украине и России

О компенсации для Украины от РФ

Также дипломат отметила, что после решения суда Украина сможет говорить и о взыскании компенсаций.

Конечно, мы не знаем, где будет Россия в 2022 году, а где будем мы, и что будет в мире. Но после решения суда мы еще можем (я думаю, что и должны) поставить вопрос о компенсации ущерба в связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины. Этот вопрос ставится после того, как устанавливаются факты и признаются действия нарушения,

– отметила Зеркаль.

Она добавила, что компенсации будут касаться не только финансирования терроризма, но и расовой дискриминации в Крыму.

"Я более чем уверена, что все факты, которые мы вкладывали в меморандум о расовой дискриминации в Крыму, также найдут свое подтверждение и будут приняты судом как нарушение", – подтвердила заместитель министра иностранных дел.

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На вопрос журналиста, "вжарит" ли Украина Россию на деньги или на "посадки" после решения суда и не завершится ли все только мировым признанием РФ агрессором, Зеркаль подчеркнула, что все же она дипломат и поэтому высказывается соответствующими фразами. Однако после этого добавила: соглашается, что "вжарить надо".

Вжарим-вжарим! Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!

– отметила Зеркаль.

Решение суда ООН и дальнейшие шаги России

Зеркаль пояснила, что после объявленного в ноябре 2019 года решения суда россияне должны многое рассказать в своем меморандуме: как они предупреждали и не допускали финансирования террористов на территории Украины, как они вели следствие, как они преследовали тех, кто финансировал терроризм в Украине, как они не допускали сбора фондов, как они с нами сотрудничали в рамках международной помощи.

Конечно, они будут говорить, что это вообще не акты терроризма, это у нас гражданская война. Но все равно им нужно будет приводить факты. Например, по 53-й бригаде, которая завезла БУК. Как они расследовали этот ввоз БУКа в Украину, что они сделали. Более того, они должны нам предоставить информацию в своем меморандуме, как они расследовали призывы к финансированию, которые были сделаны Зюгановым, Жириновским. Как они расследовали и привлекали к ответственности их. Как они расследовали роль Шойгу в поставках оружия в Украину,

– отметила Зеркаль.

Она подчеркнула, что все факты, которые приведены не только в украинском меморандуме, но и в доказательной базе, которая была вместе с меморандумом подана в суд, – все говорят о том, что фонды собирались, оружие поставлялось, что 53-я бригада въехала на территорию Украины.

"Есть соответствующий репорт Беллинкгету, подтверждающий все со всеми фактами. Есть материалы следственной группы, расследующей сбитие Боинга. Все это им придется не просто комментировать, а приводить доказательства. Какие выходят за пределы только скриншотов их пропагандистской машины", – подытожила дипломат.

Зеркаль уходит с поста

Ведущая спросила Зеркаль о том, что в августе дипломат говорила, что планирует уйти из МИД.



Елена Зеркаль уходит с должности в МИД

"На этой неделе я выполню свое последнее задание – проведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу, касающееся наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала (уйдет с должности, – 24 канал)", – подчеркнула Зеркаль.

Мне нужно сделать перерыв. А относительно задач, которые передо мной стояли или будут стоять, – я всегда искала себе что-то, что меня бы интересовало, что было бы большим вызовом, за что никто не хотел браться и имел сомнения, что это можно сделать,

– добавила заместитель министра.

На вопрос ведущего Дениса Бигуса, почему Елена Зеркаль не хочет остаться в МИД как часть системы, которая может создать сопротивление России, дипломат ответила: "Я не могу создавать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента".

Зеркаль заверила, что на момент инаугурации президента она не видела себя в Офисе Президента, однако, указ президента (о ее назначении в МИД – 24 канал) вышел до того, как с ней поговорили об этом.

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"Если вернуться к моменту инаугурации Зеленского, то через неделю после этого в Гааге проходили слушания, которые я не собиралась оставлять, потому что была не только агентом, но и представителем государства. Для меня была важна практическая реализация этого иска и достижения результата", – ответила дипломат.

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Она отметила, что тогда и речи не могло быть о том, чтобы отойти от дел. "Кроме того, это произошло не в тот способ, как должно быть. На тот момент так сложились обстоятельства, что я не видела себя в Офисе Президента", – прокомментировала Зеркаль.

Указ президента вышел до того момента, как со мной поговорили. Понимаете, вы для себя делаете какие-то выводы – можете ли вы работать или нет, получится это у вас или нет. В течение инаугурации я сделала для себя вывод, что у меня не получится, и об этом сказала. Но в то время, когда я это говорила, уже вышел указ,

– заявила дипломатка.

После того, по словам Зеркаль, они поговорили и указ исчез, а потом она осталась в Министерстве иностранных дел.

"С точки зрения, что мы будем дружить с Россией, то я не тот персонаж, который о дружбе, я все же файтер (с анл. fighter – борец). Я тот, кто ведет переговоры и всегда представляет позицию, отличную от видения россиян. Потому что я с ними была в трехсторонних переговорах по газу, торговле и других", – сказала министр.

Что будет дальше? По словам Зеркаль, Украине просто нужно строить себя и вообще пытаться проводить внутреннюю политику, которая будет добавлять нам позитива.