Если вы оказались в зоне поражения химическим оружием, доверяйте информацию только из проверенных или официальных источников и следуйте инструкциям.

На тему Три человека пострадали в результате химатаки россиян, – Белецкий

Самые распространенные симптомы

То, что враг использовал на вас химическое оружие, можно понять по симптомам:

чрезмерное сужение зрачков,

дезориентация и потливость,

подергивания и судороги,

раздражение дыхательных путей и затрудненное дыхание,

раздражение глаз и кожи,

тошнота и рвота,

потеря сознания.

Важно: есть несколько видов химического оружия, поэтому симптомы и основания первой помощи могут отличаться. Сейчас мы публикуем главные правила поведения. А по этой ссылке вы найдете более подробную инструкцию, как действовать в результате поражения разными химическими веществами.

Первая помощь при поражении разными химикатами: Источник МОЗ, Инфографика 24 канала

Что делать, если вы оказались в зоне поражения

Если вы на улице

Прежде всего, покиньте зону поражения. Старайтесь уходить быстро, но не бежать. Дышите медленно, чтобы вдыхать как можно меньше яда. Найдите безопасное укрытие поблизости.

Если вы находитесь в автомобиле, съезжайте на обочину, чтобы не мешать движению автомобилей. Затем выключите двигатель и закройте все вентиляционные отверстия, втягивающие наружный воздух, в частности вентиляционные отверстия кондиционера. Прикройте рот и нос тканью или маской для лица.

Если вы в помещении

Поднимитесь на самый высокий этаж и найдите комнату с наименьшим количеством окон и дверей.

Закройте окна, двери, вентиляционные проемы и все остальное, что помогает попадать воздуху в помещение снаружи.

Не ешьте и не пейте ничего, что могло подвергнуться влиянию химических веществ.

Включите новости и дождитесь, когда выход на улицу станет безопасным.

Памятка действий в случае химической атаки / Инфографика 24 канала / Источник МОЗ

Памятка действий в случае химической атаки / Инфографика 24 канала / Источник МОЗ

Первые действия при симптомах

Если вы чувствуете симптомы, снимите верхний слой одежды. Если возможно, положите его в пакет и закройте. Поместите этот пакет в другой и загерметизируйте клейкой лентой.

Если у вас есть симптомы поражения глаз и кожи (жжение, зуд), то промойте их водой. Но подчеркнем, что вода должна быть чистой. Не используйте зараженную воду.

Не промывайте глаза мылом и не прикасайтесь к другим людям, чтобы избежать возможного распространения химиката.

Главные правила при эвакуации

Во время эвакуации из зоны поражения наденьте чистую плотную одежду, максимально закрывающую все участки тела. Если есть возможность, наденьте очки, перчатки, маски, шапку и дождевик. Чем больше закрыта ваша кожа, тем лучше.

Если вы будете в укрытии, сделайте запас воды, еды и вещей первой необходимости.

Не возвращайтесь в зону поражения без соответствующих распоряжений ГСЧС и других экстренных служб, ведь территории могут быть опасны длительное время (даже несколько месяцев).



Памятка действий в случае химической атаки / Инфографика 24 канала / Источник МОЗ

Зеленский отреагировал на угрозы россиян применить химическое оружие в Мариуполе: смотрите видео