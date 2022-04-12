Якщо ви опинились у зоні ураження хімічною зброєю, довіряйте інформації лише з перевірених або офіційних джерел й чітко дотримуйтесь інструкцій.

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Найпоширеніші симптоми

Те, що ворог використав на вас хімічну зброю, можна зрозуміти за симптомами:

надмірне звуження зіниць,

дезорієнтація та пітливість,

посмикування та судоми,

подразнення дихальних шляхів та ускладнене дихання,

подразнення очей і шкіри,

нудота та блювота,

втрата свідомості.

Важливо: є декілька видів хімічної зброї, тому симптоми та основи першої допомоги можуть відрізнятися. Наразі ми публікуємо найголовніші правила поведінки. А за цим посиланням ви знайдете детальнішу інструкцію, як діяти внаслідок ураження різними хімічними речовинами.

Перша допомога при ураженні різними хімікатами: Джерело МОЗ, Інфографіка 24 каналу

Що робити, якщо ви опинились в зоні ураження

Якщо ви на вулиці

Передусім, покиньте зону ураження. Намагайтеся йти швидко, але не бігти. Дихайте повільно, щоб вдихати якнайменше отрути. Знайдіть безпечне укриття поблизу.

Якщо ви перебуваєте в автомобілі, з'їдьте на узбіччя, щоб не заважати руху автомобілів. Потім вимкніть двигун та зачиніть усі вентиляційні отвори, які втягують зовнішнє повітря, зокрема вентиляційні отвори кондиціонера. Прикрийте рот та ніс тканиною чи маскою для обличчя.

Якщо ви в приміщенні

Підніміться на найвищий поверх та знайдіть кімнату з якомога меншою кількістю вікон та дверей.

Закрийте вікна, двері, вентиляційні отвори та все інше, що допомагає потрапляти повітрю в приміщення ззовні.

Не їжте і не пийте нічого, що могло зазнати впливу хімічних речовин.

Увімкніть новини та дочекайтеся, коли вихід на вулицю стане безпечним.



Пам'ятка дій у випадку хімічної атаки / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ

Перші дії при симптомах

Якщо відчуваєте симптоми, зніміть верхній шар одягу. Якщо є можливість, покладіть його в пакет та закрийте. Помістіть цей пакет в інший та загерметизуйте клейкою стрічкою.

Якщо маєте симптоми ураження очей та шкіри (печіння, свербіж), то промийте їх водою. Але наголосимо, що вода повинна бути чистою. Не використовуйте заражену воду.

Не промивайте очі милом та не торкайтеся інших людей, щоб уникнути можливого поширення хімікату.

Головні правила при евакуації

Під час евакуації з зони ураження одягніть чистий щільний одяг, який максимально закриває усі ділянки тіла. Якщо є можливість, одягніть окуляри, рукавички, маски, шапку та дощовик. Чим більше закрита ваша шкіра, тим краще.

Якщо ви перебуватимете в укритті, зробіть запас води, їжі та речей найпершої потреби.

Не повертайтеся в зону ураження без відповідних розпоряджень ДСНС та інших екстрених служб, адже території можуть бути небезпечними тривалий час (навіть декілька місяців).



Пам'ятка дій у випадку хімічної атаки / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ

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