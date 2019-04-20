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      Японский профессор учил студентов изготавливать экстази

      6 Читати новину українською
      Экстази
      Экстази / Фото из открытых источников

      В Японии местная полиция арестовала профессора Тацунори Ивамуру, который преподавал химию и фармацевтику в университете Мацуяма. Оказалось, что мужчина в своих лекциях подробно рассказывал и наглядно показывал, как изготовлять наркотики.

      Об этом рассказал в своем видеоблоге "Безумый мир" политический обозреватель Иван Яковина.

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      По словам Яковины, речь идет о Метилене диокси метамфетамине, также широко известном в узких кругах как MDMA или "экстази".

      Что такое экстази?Наркотическое вещество, которое вызывает чувство эйфории, открытости и близости к другим людям при одновременном снижении страха и тревожности. Грубо говоря, повышает у человека радость от жизни. Например, алкоголь на людей действует гораздо хуже.

      "По японским законам, для изготовления веществ, обладающих психоделическим воздействием, даже университетским преподавателем нужна лицензия. В Ивамуры она на тот момент прошла, что и стало поводом для ареста", – рассказал политический обозреватель.

      Яковина отметил, что если профессор очень быстро не придумает оправдания для своих действий, то ему, вероятно, придется провести ближайшие 10 лет в тюрьме за незаконное изготовление наркотиков.

      Впрочем, сейчас во всем мире наблюдается всплеск интереса к различным свойствам таких веществ как МДМА и ЛСД. С ними проводится очень много экспериментов на животных. И, я думаю, благодаря этому скоро эти вещества снова будут легальными,
      – добавил Яковина.

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      Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" с Иваном Яковиной за 19 апреля 2019:

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      Теги: Студенты Япония Наркотики Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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