Японський професор навчав студентів виготовляти екстазі

В Японії місцева поліція заарештувала професора Тацунорі Івамуру, який викладав хімію і фармацевтику в університеті Мацуяма. Виявилося, що чоловік на своїх лекціях детально розповідав і наочно показував, як виготовляти наркотики.

Про це розповів у своєму відеоблозі "Безумый мир" політичний оглядач Іван Яковина.

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За словами Яковини. йдеться про Метилен диокси метамфетамін, також широко відомий у вузьких колах як MDMA або "екстазі".

Що таке екстазі? Наркотична речовина, яка викликає почуття ейфорії, відкритості та близькості до інших людей при одночасному зниженні страху і тривожності. Грубо кажучи, підвищує у людини радість від життя. Наприклад, алкоголь на людей діє набагато гірше.

"За японськими законами, для виготовлення речовин, що володіють психоделічним впливом, навіть університетським викладачем потрібна ліцензія. У Івамури вона на той момент минула, що і стало приводом для арешту", – розповів політичний оглядач.

Яковина наголосив, що якщо професор дуже швидко не придумає виправдання для своїх дій, то йому, ймовірно, доведеться провести найближчі 10 років у в'язниці за незаконне виготовлення наркотиків.

Втім, зараз у всьому світі спостерігається сплеск інтересу до різних властивостями таких речовин як МДМА та ЛСД. З ними проводиться дуже багато експериментів на тваринах. І, я думаю, завдяки цьому скоро ці речовини знову будуть легальними,

– додав Яковина.



Де легалізована марихуана: карта

Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" з Іваном Яковиною за 19 квітня 2019: