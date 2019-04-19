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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Почему застрелился экс-президент Перу

      Безумный мир 191 Читать новость на русском

      Судя по всему, уже в воскресенье Украина выберет себе нового президента. А вот на другом краю мира – в Перу– только что лишились президента старого. Причем там произошла совсем уж дикая история. Алан Гарсия выстрелил в себя из пистолета, когда полицейские пришли к нему домой, чтобы арестовать его.

      По словам следователей, он открыл им дверь, и сразу понял, зачем пришли посетители. Бывший президент попросил их подождать, пока он позвонит своему адвокату, зашел в свой кабинет, достал пистолет и выстрелил себе то ли в голову, то ли в шею.

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      Гарсию тут же доставили в больницу, два десятка хирургов несколько часов пытались его спасти, но тщетно. Бывший президент Перу скончался, не приходя в сознание. Действующий президент Мартин Вискарра уже выразил соболезнования родне погибшего.

      Экс-президент Перу Алан Гарсия
      Экс-президент Перу Алан Гарсия

      Для жителей Перу это событие стало настоящим шоком. Это довольно коррумпированная страна, где сажать можно почти любого политика. Их там ловят, судят и освобождают постоянно. Но вот пулю в лоб – это что-то новенькое. Там бывшие президенты такого раньше не делали.

      Надо сказать, что Гарсию и ряд других чиновников подозревают в том, что они брали взятки у бразильской строительной компании "Одебехт". В его случае речь шла о четырех миллионах долларов. Даже если бы это было доказано, ну посидел бы пять-семь лет, ничего страшного. Но, видите, он решил иначе.

      Приговор бывшему президенту

      Вообще у меня тут нет какого-то услоявшегося мнения насчет президентского метода решения всех проблем. С одной стороны, он, вроде как, сам себе вынес приговор и привел его в исполнение. В каком-то смысле, смыл позор со своего имени.

      С другой – я категорически против любых убийств, даже само-убийств. Склоняюсь, что в идеале с бывшими президентами, которые слишком много воровали у своего народа, должен разбираться суд. Публичное "харакири" – это все-таки слишком. Я – за гуманизм.

      Нотр-Дам в Нью-Йорке

      В Нью-Йорке 17 апреля произошла тоже довольно безумная история. Полиция задержала какого-то местного деятеля, который, видимо, собирался спалить главный городской собор.

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      По данным с камер видеонаблюдения, этот человек остановился неподалеку от готического собора Святого Патрика, достал из машины две канистры с бензином и отправился прямо в эту церковь.

      На входе охранник ему сказал, что с крупными предметами внутрь нельзя. И только потом понял, что это не просто предметы, а канисты с бензином. Охранник задержал посетителя и вызвал полицию, которая провела обыск. У 37-летнего визитера нашли специальную жидкость для разведения костров и насколько зажигалок. 

      Поскольку это произошло сразу после пожара в парижском соборе Нотр-Дам, мужчину задержали и отправили в участок. По мнению следователей, он собирался поджечь главную церковь Нью-Йорка.

      Собор Святого Патрика в Нью-Йорку
      Собор Святого Патрика в Нью-Йорку

      Сам он, правда, говорит, что просто собирался пронести через собор канистры на другую улицу, где у него стояла машина, у которой кончился бензин. На самом деле, в его машине бензин был, поэтому его действия выглядят еще более подозрительными.

      В общем, судя по всему, у психопатов во всем мире начались горячие времена. Они будут табунами идти с канистрами в знаковые церкви, пытаясь повторить пожар в Нотр Даме. Поэтому я бы советовал усилить охрану и в украинских церквях. В конце концов, безумие человеческое не знает границ и не различает конфессии.

      Японский Уолтер Уайт

      В Японии прямо сейчас разворачивается настоящая драма в стиле американского сериала Breaking Bad. Местная полиция арестовала профессора Тацунори Ивамуру, который преподавал химию и фармацевтику в университере Мацуяма.

      Профессор показывал студентам, как изготовлять экстези
      Профессор показывал студентам, как изготовлять экстези

      Дело в том, что на своих лекциях добрый профессор подробно рассказывал и наглядно показывал студентам, как и из чего изготавливать Метилен диокси метамфетамин, также широко известный в узких кругах как MDMA или "экстази".

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      Если кто не знает, это такая штука, которая (если верить википедии) вызывает чувство эйфории, открытости и близости к другим людям при одновременном снижении страха и тревожности. Грубо говоря, повышает у человека радость от жизни. Например, алкоголь на людей действует гораздо хуже.

      Тут, наверное, уместно вспомнить сцену из старой комедии "Операция Ы", где студент признался в неземной любви к учебе. Японские студенты, я уверен, испытывали аналогичные чувства к своему курсу химии и фармацевтики.

      По японскими законам, для изготовления веществ, обладающих психоделическим воздействием, даже унивеситетским предподавателям нужна лицензия. У Ивамуры она на тот момент истекла, что и стало поводом для ареста. Если он очень быстро не придумает оправдения для своих действий, то ему, вероятно, придется провести ближайшие 10 лет в тюрьме за незаконное изготовление наркотиков.

      Впрочем, сейчас во всем мире наблюдается всплеск интереса к разным свойствам таких веществ как МДМА и ЛСД. С ними проводится очень много экспериментов на животных. И, я думаю, благодаря этому скоро эти вещества снова будут легальными. Но пока же хочу понадеяться на гуманность японского суда. Свободу Тацунори Ивамуре.

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      Автор: Іван Яковина
      Теги: Новини політики Новини США Безумный мир Відеоблоги Перу Корупція Жертви Японія Кримінальні новини Наркотики
      Джерело: 24 канал
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