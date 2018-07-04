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Эдгар Дега – всемирно известный художник, который изображал на полотнах украинок

Сделано в Украине 52 Читати новину українською

Он всю жизнь рисовал танцовщиц. Сцены театров и репетиционные залы заменили ему мастерскую: здесь черпал вдохновение, здесь же и подсматривал сюжеты для будущих картин. Все только и говорили за спиной, что художник слепо влюблен в танцовщиц. Дега же отвечал – его прежде всего привлекают их движения и невероятные ткани платьев.

За годы работы художник изобразил много балерин, купальщиц и посетительниц парижских кафе. Казалось, его уже ничто не могло очаровать. Вдруг полотна признанного мастера снова наполнились яркими красками – на них появились танцовщицы в украинском национальном строю. Вышитые рубашки, длинные юбки, веночки с лентами, красные сапоги. Сам Дега назвал эти работы оргией цвета.

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Это были 1890-е годы, поэтому возникает вполне логичный вопрос, где вообще Дега мог встретить этих танцовщиц, так как в Украину он не приезжал. Оказывается, в парижских варьете и театрах. В 1891 году Франция и Российская империя образовали военно-политический союз, поэтому страны начали налаживать более тесные культурные связи.

Полотно Едгара Дега
Полотно Эдгара Дега

В Европу регулярно отправлялись театральные и танцевальные труппы. Парижане охотно посещали их выступления, колорит славянских народов был для них экзотикой. Среди публики оказался и Дега. Эта серия картин стала шедевром его позднего творчества, вот только вошла она в историю под названием "Русские танцовщицы".

Картина Едгара Дега
Картина Эдгара Дега

Царь Александр III проводил политику русификации – соответственно самобытность украинской культуры нивелировали, представляя ее под именем России. Поэтому Дега так и подписал картины. Правда в европейской прессе все чаще можно прочитать, что, несмотря на название, изображены танцовщицы из Украины.

Теги: Исскусство История Новости культуры Сделано в Украине
Источник: 24 канал
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