Государственное предприятие “Электротяжмаш” может быть обеспечено внутренними контрактами на 2,5 млрд грн ежегодно, а также экспортными контрактами и на сумму 6 млрд грн в ближайшие 3-4 года.

Потенциал предприятия оценили в статье на “РБК-Украина”.

Контракты внутри страны могут обеспечить порядка 2,5 млрд грн ежегодно. В ближайшие несколько лет ЭТМ будет обеспечен контрактами на модернизацию украинских гидроэлектростанций совместно с АО "Турбоатом" по программе, финансируемой ЕБРР. В начале марта руководство ЭТМ и "Турбоатома" уже встречались, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество в этом направлении – производстве трех новых гидротурбин и генераторов Днестровской ГАЭС,

– говорится в статье.

Потенциальными клиентами внутри страны являются “Центрэнерго” и НАЭК “Энергоатом”. Завод также собирается участвовать в обновлении и модернизации подвижных составов “Укрзализныци”.

Основным направлением для экспорта продукции долгое время был рынок России, однако прямые поставки теперь заблокированы действием санкций.

“Сегодня с помощью Министерства иностранных дел и украинской экономической дипломатии ЭТМ ведет переговоры о модернизации АЭС и ТЭС Индии, Таджикистана и Казахстана. В Европе большой потенциал у рынков Польши, Литвы и Болгарии. На встрече с "Турбоатомом" в частности обсуждалась модернизация литовской ГАЭС "Круонис", казахской ТЕС Аксу. Совокупные возможности для экспорта – порядка 6 млрд грн в ближайшие 3-4 года”, – сообщил автор.

Заключение новых контрактов является одним из ключевых заданий нового менеджмента “Электроважмаша”, который реализует программу вывода предприятия из кризиса, вызванного действиями экс-руководства во главе с Дмитрием Костюком.

Под началом Костюка на предприятии существенно сократился товарооборот и количество сотрудников, были накоплены миллиардные долги и выведены все оборотные средства.

Окончательный выход "Электротяжмаша" из кризиса займет еще некоторое время, и это естественно, учитывая серьезность накопленных проблем. Но, как верно сформулировал заместитель главы ФГИ Денис Кудин, у завода есть все возможности для нормального существования. Когда программа финансового оздоровления будет выполнена – "Электротяжмаш" ждет новая жизнь,

– резюмирует эксперт.

Напомним, “Электротяжмаш” передали в управление Фонда госимущества в конце 2019 года, после чего был назначен новый менеджмент и разработана программа финансового оздоровления. Часть проблемных кредитов уже была реструктуризирована, в ближайшие 2 месяца предприятие должно получить более 600 млн грн оборотных средств.