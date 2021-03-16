Державне підприємство "Електроважмаш" може бути забезпечене внутрішніми контрактами на 2,5 мільярда гривень щорічно, а також експортними контрактами на суму 6 мільярдів гривень у найближчі 3 – 4 роки.

Потенціал підприємства оцінили в статті на "РБК-Україна".

Контракти всередині країни можуть забезпечити приблизно 2,5 мільярда гривень щорічно. У найближчі кілька років ЕТМ буде забезпечений контрактами на модернізацію українських гідроелектростанцій спільно з АТ "Турбоатом" за програмою, що фінансується ЄБРР. На початку березня керівництво ЕТМ і "Турбоатома" вже зустрічалися, щоб обговорити подальшу співпрацю в цьому напрямку – виробництві трьох нових гідротурбін і генераторів Дністровської ГАЕС,

– йдеться в статті.

Потенційними клієнтами всередині країни є "Центренерго" і НАЕК "Енергоатом". Завод також збирається брати участь в оновленні та модернізації рухомого складу Укрзалізниці.

Основним напрямком для експорту продукції довгий час був ринок Росії, однак прямі поставки тепер заблоковані дією санкцій.

"Сьогодні за допомогою Міністерства закордонних справ і української економічної дипломатії ЕТМ веде переговори про модернізацію АЕС і ТЕС Індії, Таджикистану і Казахстану. В Європі великий потенціал у ринків Польщі, Литви і Болгарії. На зустрічі з "Турбоатомом" зокрема обговорювалася модернізація литовської ГАЕС "Круоніс", казахської ТЕС Аксу. Сукупні можливості для експорту – приблизно 6 мільярдів гривень в найближчі 3 – 4 роки", – повідомив автор.

Укладення нових контрактів є одним з ключових завдань нового менеджменту "Електроважмаш", який реалізує програму виведення підприємства з кризи, викликаного діями екскерівництва на чолі з Дмитром Костюком.

Під керівництвом Костюка на підприємстві істотно скоротився товарообіг і кількість співробітників, були накопичені мільярдні борги й виведені всі оборотні гроші.

Остаточний вихід" Електроважмашу "з кризи займе ще деякий час, і це природно, з огляду на серйозність накопичених проблем. Але, як вірно сформулював заступник голови ФДМ Денис Кудін, у заводу є всі можливості для нормального існування. Коли програма фінансового оздоровлення буде виконана – "Електроважмаш" чекає нове життя,

– резюмує експерт.

Нагадаємо, "Електроважмаш" передали в управління Фонду держмайна в кінці 2019 року, після чого був призначений новий менеджмент і розроблена програма фінансового оздоровлення. Частина проблемних кредитів вже була реструктуризована, в найближчі 2 місяці підприємство має отримати понад 600 мільйонів гривень оборотних коштів.