Как привлечь в армию качественный личный состав?

Германская военная реформа 20-х годов 20-го века, из книги Джеймса Корума "Корни блицкрига".

"При необходимости, вся армия стала бы армией командиров, в которой каждый офицер, сержант и рядовой в любой момент были бы готовы занять следующую ступеньку. Рядовые должны были готовы командовать отделением, сержанты — взводом, лейтенанты — ротой, и так далее. Солдаты и офицеры, не способные к продвижению на более высокие командные позиции, должны были увольняться из армии.

Читайте также: Право, добытое от сабли, – украинские воины показали, что Конституция означает для Украины

Для привлечения на службу в армию качественного призывного состава, уровень жизни военнослужащих должен был быть повышен. Жалование было увеличено, жесткая дисциплина призывной армии смягчена, а жизненный уровень профессиональных военных резко улучшен.

...Армейские бараки были отремонтированы и реконструированы в более удобные армейские квартиры. Впредь каждый сержант должен был иметь свою собственную комнату, а в одной, хорошо оборудованной спальне, напоминающей скорее комнату в университетском общежитии, должно было жить не более четырех — восьми рядовых — разительный контраст по сравнению с рядами коек в помещениях, предназначенных для больших подразделений, обычных для имперской армии.

Особый акцент делался на хорошем питании, а подразделения должны были иметь полный набор спортивного инвентаря и оборудованы для солдатского отдыха, предполагались войсковые библиотеки и солдатские клубы.

Внутри армии была создана целая система курсов, дающих знания профессиональной и классической школы солдату, поступившему на службу на длительный срок, с тем чтобы дать ему профессию и подготовить к жизни в гражданском общества после завершения двенадцатилетнего срока службы".

Книга Джеймса Корума "Корни блицкрига" о германская военная реформа 20-х годов 20-го века.

В 20-х годах Германия создала профессиональную 100-тысячную армию, которая поставила своей задачей достижение качественного превосходства.

Эксперимент оказался с военной точки зрения успешным – небольшая полностью укомплектованная высокопрофессиональная армия оказалась более эффективной при массовой мобилизации, чем старая раздутая по штатам и неукомплектованная призывная армия.

Читайте также: Для меня выход из плена - это как второе рождение, - военнопленный рассказал потрясающую историю