Как в России пытают заключенных: обнародовано резонансное видео (18+)

В сети появился ролик, который в свое распоряжение получили юристы фонда "Общественный вердикт", и который был снят портативным видеорегистратором, который, в соответствии с законодательством РФ, обязаны носить все сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. На кадрах, в частности, видно, как пытают заключенных.

Соответствующее видео опубликовало издание "Новая газета".

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Заметим, что ролик длится 10 минут. На кадрах можно увидеть, просторную комнату, в которой на столе лежит лицом вниз распятый человек: руки его загнуты и их держат двое человек.

Как видно на видео, в комнате не менее 10 человек и все они одеты в серую пятнистую камуфляжную форму: они по очереди методично бьют распятого человека по голенях и пятках резиновыми дубинками, в то время как их жертва глухо кричит, воет, просит о помиловании, однако ему иногда на голову льют воду из ведра.

Заключенного пытают люди в серой пятнистой камуфляжной форме

На четвертой минуте видео за палку берется человек в серой рубашке и с погонами подполковника: этот человек деловито бьет дубинкой по пятке, затем выдыхает полной грудью и, уступая рабочее место, говорит: "Смена караула". После с истязаемого срывают одежду, поднисают со стола, ставят на колени, бьют по лицу, а один из надзирателей в черной майке начинает допрос.

К слову, ролик обрывается ровно на десятой минуте, когда голого человека снова укладывают на стол. Вполне вероятно, что пытки через мгновение будут продолжены.

"Нам хорошо известно, что за событие отражено на этих кадрах: это пытка, которой 29 июня 2017 сотрудники ФКУ ИК-1 (Федеральной казенного учреждения "Исправительная колония №1"– 24 канал) ФСИН в Ярославской области подвергли заключенного Евгения Макарова. Его фамилия, кстати, несколько раз звучит в видеозаписи: сотрудники окликают его, когда он теряет сознание", – отмечают журналисты.

В материале в частности, подчеркивается, что в этой колонии отбывали наказание фигуранты "Болотного дела" Иван Непомнящий и Дмитрий Ишевский, а также сюда попал Руслан Вахапов, который получил пять с половиной лет за то, что справил малую нужду на обочине дороги, и это случайно увидели несовершеннолетние дети.

Непомнящих, Вахапов, а также примкнувший к ним зэк Макаров как-то сплотились. Благодаря им информация о том, что творится в колонии, стала просачиваться наружу. Так мы узнали, что в колонию регулярно заходит спецназ ФСИН и бессистемно избивает всех заключенных "в воспитательных целях"; что в ШИЗО там не кормят, неделями держат людей на хлебе и воде; что сильно активных подвергают пыткам. Все трое – Непомнящих, Вахапов и Макаров – платили за эту политику открытости большую цену. Например, Руслан Вахапов, освободившийся в июне этого года, рассказывал, что по надуманным поводам проводил в штрафном изоляторе по шесть месяцев за год. С другими было ровно так же.,

– рассказывают представители издания.



Кроме пыток некоторых заключенных в Ярославской области держат еще на хлебе и воде

По их словам, в апреле 2017 Вахапов, Непомнящий и Макаров находились в ШИЗО, и когда они туда попали, в колонию зашел спецназ. К слову, для профилактики подвергались пыткам и другие заключенные.

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"Адвокаты правозащитного фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова и Яков Ионцев несколько дней пытались попасть в колонию, чтобы зафиксировать следы побоев и пыток, – и им это удалось. Все трое написали заявление в российские правоохранительные органы, а также адвокаты обратились с заявлением в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека – 24 канал), запросив, согласно 39 правилу, принятия срочных мер. ЕСПЧ действительно принял срочные меры: потребовал, чтобы к заключенным пропустили гражданских медиков, а также обязал Российскую Федерацию расследовать этот случай применения насилия. Однако прокурорская проверка закончилась ничем: по ее итогам заместитель министра юстиции Андрей Федоров проинформировал ЕСПЧ, что сила к заключенным была применена правомерно, потому что все трое оказывали сопротивление сотрудникам колонии. Вскоре ситуация повторилась: 29 июня заключенного Евгения Макарова, на тот момент снова оказавшегося в ШИЗО, опять подвергли пыткам", – отмечается в публикации.

Добавим, что в результате Макаров получил серьезные повреждения: гематома под правым глазом, ссадины на подбородке, в левом глазу лопнули сосуды, шишка слева на голове над глазом, а также на обеих руках заметны порезы от наручников, на колене – гематома красно-желтого цвета округлой формы радиусом около 10 сантиметров, на ступни снизу лопнула кожа.



К заключенному Макарову несколько раз применяли пытки

"Общественному вердикту" удалось выяснить имена всех фигурантов резонансного видео. По их мнению, это могут быть такие сотрудники ИК-1:

– Калашников Иван Сергеевич, заместитель начальника колонии по воспитательной работе.

– Ефремов Сергей Сергеевич, оперативник.

– Мамая Сипан Рустамович, оперативник.

– Яблоков Максим Дмитриевич, сотрудник отдела безопасности.

– Цветков Руслан Андреевич, сотрудник отдела безопасности.

– Борбот Дмитрий Владимирович, помощник начальника колонии.

– Трубецкой Василий Владимирович, начальник 13-го отряда.

– Морозов Александр Владимирович, сотрудник отдела безопасности.

– Игнашов Кирилл Николаевич, начальник 5-го отряда.

– Бровкин Алексей Николаевич, сотрудник отдела безопасности.

– Сергей Аркадьевич, сотрудник отдела безопасности.

– Игорь, сотрудник отдела безопасности.

– Брат Игоря, должность не установлена.

– Никитюк Алексей Юрьевич, начальник 4-го отряда.

– Дмитрий Евгеньевич, сотрудник отдела безопасности.

– Юдин Василий Юрьевич, сотрудник отдела безопасности.

– Человек с отчеством "Владимирович".

– Хозяин видеорегистратора, имя не установлено.

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"Адвокаты "Общественного вердикта" настаивают: кроме людей, которые непосредственно участвовали в пытках Макарова, к ответственности должен быть привлечен тогдашний начальник колонии Николаев Дмитрий Александрович, его заместитель Михайлов Игит Валерьевич, а также начальник по воспитательной работе Диев Александр Михайлович, чьи непосредственные подчиненные, судя по опознанию адвокатами "Общественного вердикта" и бывшими заключенными ВК-1, фигурируют на видео", – суммируется в статье.

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