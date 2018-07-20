Як у Росії катують ув'язнених: оприлюднено резонансне відео(18+)

У мережі з’явився ролик, який у своє розпорядження отримали юристи фонду "Громадський вердикт", що було знято портативним відеореєстратором, який, відповідно до законодавства РФ, є зобов'язаними носити всі співробітники Федеральної служби виконання покарань. На кадрах, зокрема, зображено, як катують ув’язнених.

Відповідне відео опублікувало видання "Новая газета".

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Зауважимо, що ролик триває 10 хвилин. На кадрах можна побачити, простору кімнату, у якій на столі лежить обличчям униз розіп'ята людина: руки його заломлено та їх тримають двоє людей.

Як видно з відео, у кімнаті щонайменше 10 осіб і всі є одягненими у сіру плямисту камуфляжну форму: вони по черзі методично б'ють розп'яту людину по гомілках і п'ятах гумовими кийками, натомість їхня жертва глухо кричить, виє, просить про помилування, однак йому подеколи на голову ллють воду з відра.



Ув'язненого катують люди у сірій плямистій камуфляжній формі

На четвертій хвилині відео за палицю береться людина у сірій сорочці і з погонами підполковника: цей чоловік діловито б'є кийком по п'яті, потім видихає на повні груди і, поступаючись робочим місцем, каже: "Зміна караулу". Опісля з катованого зривають одяг, стягують зі столу, ставлять на коліна, б'ють по обличчю, а один із наглядачів у чорній майці починає допит.

До слова, ролик обривається рівно на десятій хвилині, коли голу людину знову укладають на стіл. Цілком імовірно, що катування за мить буде продовжено.

"Нам добре відомо, що за подія відображено на цих кадрах: це катування, яке 29 червня 2017 року співробітники ФКУ ВК-1 (Федеральної казенної установи "Виправна колонія №1" - 24 канал) ФСВП у Ярославській області завдали ув’язненому Євгену Макарову. Його прізвище, до речі, кілька разів звучить у відеозаписі: співробітники кличуть його, коли він втрачає свідомість", – зазначають журналісти.

У матеріалі зокрема, підкреслюється, що у цій колонії відбували покарання фігуранти "Болотної справи" Іван Непомнящий і Дмитро Ішевський, а також сюди потрапив Руслан Вахапов, який отримав п'ять з половиною років за те, що справив малу нужду на узбіччі дороги, і це випадково побачили неповнолітні діти.

Непомнящий, Вахапов, а також вищезазначений Макаров, який до них примкнув, якось згуртувалися. Завдяки їм інформація про те, що твориться в колонії, стала просочуватися назовні. Так ми дізналися, що в колонію регулярно заходить спецназ ФСВП і безсистемно б'є всіх в’язнів "з виховною метою"; що в ШІЗО там не годують, тижнями тримають людей на хлібі та воді; що сильно активних піддають тортурам. Всі троє платили за цю політику відкритості велику ціну. Наприклад, Руслан Вахапов, звільнившись у червні 2018 року, розповідав, що за надуманими причинами проводив у штрафному ізоляторі по шість місяців за рік. З іншими було рівно так само,

– розповідають представники видання.



Окрім тортур, деяких ув'язнених у Ярославській області тримають ще на хлібі та воді

За їхніми словами, у квітні 2017 року Вахапов, Непомнящий і Макаров перебували в ШІЗО, і коли вони туди потрапили, в колонію зайшов спецназ. До слова, для профілактики зазнавали тортур і інші ув’язнені.

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"Адвокати правозахисного фонду "Громадський вердикт" Ірина Бірюкова та Яків Іонцев кілька днів намагалися потрапити в колонію, щоб зафіксувати сліди побоїв і тортур, – і їм це вдалося. Всі троє написали заяву до російських правоохоронних органів, а також адвокати звернулися із заявою в ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини – 24 канал). ЄСПЛ дійсно вжив термінові заходи: зажадав, щоб до ув'язнених пропустили цивільних медиків, а також зобов'язав Російську Федерацію розслідувати цей випадок. Однак прокурорська перевірка закінчилася нічим: за її підсумками заступник міністра юстиції Андрій Федоров поінформував ЄСПЛ, що сила до ув'язнених застосовувалась правомірно, тому що всі троє чинили опір співробітникам колонії. Незабаром ситуація повторилася: 29 червня до ув’язненого Євгена Макарова, який тоді знову опинився в ШІЗО, вкотре застосували тортури", – наголошується у публікації.

Додамо, що у результаті Макаров зазнав серйозних ушкоджень: гематома під правим оком, садно на підборідді, в лівому оці лопнули судини, шишка ліворуч на голові над оком, а також на обох руках помітно порізи від наручників, на коліні – гематома червоно-жовтого кольору округлої форми радіусом близько 10 сантиметрів, на ступні знизу лопнула шкіра.



До ув'язненого Макарова кілька разів застосовували тортури

"Громадському вердикту" вдалося з’ясувати імена усіх фігурантів резонансного відео. На їхню думку, це можуть бути такі співробітники ВК-1:

– Калашніков Іван Сергійович, заступник начальника колонії з виховної роботи.

– Єфремов Сергій Сергійович, оперативник.

– Мамая Сіпан Рустамович, оперативник.

– Яблоков Максим Дмитрович, співробітник відділу безпеки.

– Цвєтков Руслан Андрійович, співробітник відділу безпеки.

– Борбот Дмитро Володимирович, помічник начальника колонії.

– Трубецький Василь Володимирович, начальник 13-го загону.

– Морозов Олександр Володимирович, співробітник відділу безпеки.

– Ігнашов Кирило Миколайович, начальник 5-го загону.

– Бровкін Олексій Миколайович, співробітник відділу безпеки.

– Сергій Аркадійович, співробітник відділу безпеки.

– Ігор, співробітник відділу безпеки.

– Брат Ігоря, посада не встановлена.

– Никитюк Олексій Юрійович, начальник 4-го загону.

– Дмитро Євгенович, співробітник відділу безпеки.

– Юдін Василь Юрійович, співробітник відділу безпеки.

– Людина з по батькові "Володимирович".

– Господар відеореєстратора, ім'я не встановлено.

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"Адвокати "Громадського вердикту" наполягають: крім людей, які безпосередньо брали участь в катуванні Макарова, до відповідальності має бути притягнуто тодішнього начальника колонії Ніколаєва Дмитра Олександровича, його заступника Михайлова Ігіта Валерійовича, а також начальника з виховної роботи Дієва Олександра Михайловича, чиї безпосередні підлеглі, судячи з упізнання адвокатами "Громадського вердикту" та колишніми ув'язненими ВК-1, фігурують на відео", – підсумовується у статті.

Відео катування ув'язненого у Росії (18+)