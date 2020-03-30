Каково состояние у больной короновирусом депутатки: эксклюзивный комментарий Скороход

В депутата Верховной Рады Анны Скороход 28 марта подтвердили COVID-19. У нее были определенные проблемы с прохождением теста на коронавирус. Сейчас она себя чувствует намного лучше и находится дома на карантине.

Температуры в нардепа уже нет и основные симптомы почти прошли. Об этом 24 каналу в программе "После всего" рассказала депутат Анна Скороход.

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По ее словам, сначала коронавирус выглядит как легкая форма гриппа или ОРЗ, поэтому часто на это не обращают внимания. И добавила, что инфекцию могла подхватить где угодно.

Могла заболеть и в Верховной Раде, и в магазине, поскольку живу в Борисполе, а все знают, что здесь город стюардесс и пилотов. Могла подхватить где-то на телеканале или в транспорте. Это могло произойти где угодно,

– рассказала Скороход.

Она также добавила, чтобы сделать ПЦР-тест и получить точный диагноз, ей пришлось обратиться в частную клинику. Причем тест там бесплатный, но нардепка заплатила за вызов медицинской бригады и защитные костюмы 4100 гривен.

Кто такая Анна Скороход?

Народный депутат Украины. Баллотировалась по 93-му мажоритарному округу в Киевской области, победила с большим отрывом – набрала 43,89%, за нее проголосовали 29 907 избирателей.



В Раде сначала была членом президентской фракции "Слуга народа", однако впоследствии ее исключили за невыполнение решений фракции. Председатель фракции Арахамия даже обвинил Скороход, что она предлагала взятки другим нардепам.



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