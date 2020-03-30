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      Каково состояние у больной короновирусом депутатки: эксклюзивный комментарий Скороход

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      Депутатка Скороход розповіла про свій стан / Колаж 24 каналу

      В депутата Верховной Рады Анны Скороход 28 марта подтвердили COVID-19. У нее были определенные проблемы с прохождением теста на коронавирус. Сейчас она себя чувствует намного лучше и находится дома на карантине.

      Температуры в нардепа уже нет и основные симптомы почти прошли. Об этом 24 каналу в программе "После всего" рассказала депутат Анна Скороход.

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      По ее словам, сначала коронавирус выглядит как легкая форма гриппа или ОРЗ, поэтому часто на это не обращают внимания. И добавила, что инфекцию могла подхватить где угодно.

      Могла заболеть и в Верховной Раде, и в магазине, поскольку живу в Борисполе, а все знают, что здесь город стюардесс и пилотов. Могла подхватить где-то на телеканале или в транспорте. Это могло произойти где угодно,
      – рассказала Скороход.

      Она также добавила, чтобы сделать ПЦР-тест и получить точный диагноз, ей пришлось обратиться в частную клинику. Причем тест там бесплатный, но нардепка заплатила за вызов медицинской бригады и защитные костюмы 4100 гривен.

      Кто такая Анна Скороход?
      Народный депутат Украины. Баллотировалась по 93-му мажоритарному округу в Киевской области, победила с большим отрывом – набрала 43,89%, за нее проголосовали 29 907 избирателей.

      В Раде сначала была членом президентской фракции "Слуга народа", однако впоследствии ее исключили за невыполнение решений фракции. Председатель фракции Арахамия даже обвинил Скороход, что она предлагала взятки другим нардепам.

      Тести ПЛР
      Чем отличаются экспресс-тесты и тесты ПЦР / Инфографика 24 канала

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости Киева Здоровье Медицина Анна Скороход Коронавирус в Украине
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