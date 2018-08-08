Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?

Так, зі свідчень на суді проти Пола Манафорта пана Гейтса (помічника чи молодшого партнера Манафорта, який погодився співпрацювати зі слідством, а відтак, брехати під присягою якому зовсім не випадає) фінансового скандалу не вийде. Він заявляє, що Манафорт у 2014 році допомагав Порошенку на безоплатній основі.

Але ми знаємо, що Манафорт в той же час продовжував консультувати залишки Партії регіонів, а до того консультував Януковича, Ахметова, Льовочкіна, Клюєва, Колеснікова і так далі.

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Як можна допустити співпрацю з такою людиною, або прийняти від неї будь-яку допомогу? Особливо кандидату в президенти чи президенту, що прийшов до влади після крові на Майдані, яку пролили ті, кому він радив і допомагав раніше? Допомогу людини, яка, як нам тепер відомо, безпідставно звинувачувала і оббріхувала українські патріотичні сили в антисемітизмі. Людини, яка прикривала і намагалась виправдати незаконне з точки зору українського правосуддя ув'язнення Юлії Тимошенко.

В американській пресі було нещодавно опубліковане листування дочок Пола Манафорта, в якій, очевидно, непогано виховані діти скаржаться одна одній, що "батько втратив моральний компас". Але що в такому разі з моральним компасом Петра Порошенка? Чи є в нього взагалі якісь моральні засади?

Так, Банкова і Порошенко можуть усе спростовувати – не чули, не бачили, не співпрацювали і не контактували з Манафортом.

Це буде цікава ситуація. Адже тоді вони публічно вступлять в судовий процес проти Манафорта. І на чиїй же стороні? Явно, що не на стороні звинувачення – американської прокуратури (яка змусила Гейтса давати свідчення проти Манафорта). А американська прокуратура, нагадаю, розслідує втручання Росії в американські вибори.

Ось мені і цікаво, що обере Порошенко – розписатися у повній аморальності (визнавши співпрацю з Манафортом), чи підіграти інтересам Росії в американському суді (заперечивши співпрацю з Манафортом)?

Бажаю зробити правильний вибір.

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