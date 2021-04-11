Ради развлечения: на Киевщине мужчина застрелил аиста – фото, видео
В Киевской области, в Василькове местный житель застрелил аиста. В полицию обратился мужчина, возле дома которого произошел случай.
Источник:Полиция Киевской области
На место происшествия выехали полицейские. Им удалось установить, что именно произошло в Василькове.
К теме Как спасти аварийное гнездо аиста: пример из Киевщины
Птицу застрелил 25-летний молодой человек
За сутки участковые установили, что птицу лишил жизни 25-летний молодой человек. Он признался в содеянном. Пневматическое ружье изъяли и отправили на экспертизу.
Полиция открыла уголовное производство за жестокое обращение с животными. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения. Досудебное расследование продолжается.
Пневматическое ружье изъяли / Фото Нацполиции
Смотрите видео из Василькова:
В Киеве задержали мужчину со змеями на шее
Отметим, что недавно в Киеве задержали нетрезвого мужчину, гулявшего со змеями на шее. Он пугал пресмыкающимися прохожих, которые и вызвали полицию. Змей у мужчины изъяли.
Поделиться новостью