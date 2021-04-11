В Киевской области, в Василькове местный житель застрелил аиста. В полицию обратился мужчина, возле дома которого произошел случай.

На место происшествия выехали полицейские. Им удалось установить, что именно произошло в Василькове.

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Птицу застрелил 25-летний молодой человек

За сутки участковые установили, что птицу лишил жизни 25-летний молодой человек. Он признался в содеянном. Пневматическое ружье изъяли и отправили на экспертизу.

Полиция открыла уголовное производство за жестокое обращение с животными. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения. Досудебное расследование продолжается.

Обратите внимание! Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от 1 000 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.



Пневматическое ружье изъяли / Фото Нацполиции

Смотрите видео из Василькова:

В Киеве задержали мужчину со змеями на шее

Отметим, что недавно в Киеве задержали нетрезвого мужчину, гулявшего со змеями на шее. Он пугал пресмыкающимися прохожих, которые и вызвали полицию. Змей у мужчины изъяли.