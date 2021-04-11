У Київській області, у Василькові місцевий житель застрелив лелеку. До поліції звернувся чоловік, біля будинку якого стався випадок.

На місце події виїхали поліцейські. Їм вдалось встановити, що саме відбулось у Василькові.

До теми Як врятувати аварійне лелече гніздо: приклад з Київщини

Птаха застрелив 25-річний молодик

За добу дільничні встановили, що птаха позбавив життя 25-річний молодик. Він зізнався у скоєному. Пневматичну рушницю вилучили та відправили на експертизу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Наразі вирішується питання про оголошення підозри. Досудове розслідування триває.

Зверніть увагу! Санкція статті передбачає покарання – штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Пневматичну рушницю вилучили / Фото Нацполіції

Дивіться відео з Василькова:

У Києві затримали чоловіка зі зміями на шиї

Зазначимо, що нещодавно у Києві затримали нетверезого чоловіка, що гуляв зі зміями на шиї. Він лякав плазунами перехожих, які і викликали поліцію. Змій у чоловіка вилучили.