Заради розваги: на Київщині чоловік застрелив лелеку – фото, відео
У Київській області, у Василькові місцевий житель застрелив лелеку. До поліції звернувся чоловік, біля будинку якого стався випадок.
Джерело:Поліція Київської області
На місце події виїхали поліцейські. Їм вдалось встановити, що саме відбулось у Василькові.
До теми Як врятувати аварійне лелече гніздо: приклад з Київщини
Птаха застрелив 25-річний молодик
За добу дільничні встановили, що птаха позбавив життя 25-річний молодик. Він зізнався у скоєному. Пневматичну рушницю вилучили та відправили на експертизу.
Поліція відкрила кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Наразі вирішується питання про оголошення підозри. Досудове розслідування триває.
Пневматичну рушницю вилучили / Фото Нацполіції
Дивіться відео з Василькова:
У Києві затримали чоловіка зі зміями на шиї
Зазначимо, що нещодавно у Києві затримали нетверезого чоловіка, що гуляв зі зміями на шиї. Він лякав плазунами перехожих, які і викликали поліцію. Змій у чоловіка вилучили.
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