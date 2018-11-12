Какие же они "бесплатные" кружки в "ЛНР"

Самая большая интрига, а так ли все в Луганске бесплатно, как повсюду анонсируется: обучение, медицина, кружки для детей...

Давайте я расскажу о детской досуговой деятельности, которая в эру каждого из "глав республики" была темой особого пиара.

Формально все действительно бесплатно. Причем вам и родители, ждущие с кружков своих чад, это подтвердят. И только на какой-то второй уточняющий вопрос о стоимости скажут: "Занятия не стоят ничего, но есть ежемесячный взнос на..." Дальше будут объяснение в зависимости от кружка или секции ребенка.

Если дитя плавает или прыгает в воду в "государственном" бассейне "Юность" – стоить это будет 250 рублей в месяц на моющие-чистящие средства. Если танцует уличные танцы во дворце творчества на улице Ленина – это 300 рублей в месяц на костюмы. А вот студия развития "Стрекоза" обойдется вам уже 450 рублей в месяц и это за два занятия в неделю по два часа. Там родители платят за пластилин, бумагу и краски. То есть вам честно и прямо скажут, что занятия бесплатны, так как сейчас бесплатно все и обучение, но нужно будет платить за что-то вспомогательное. Не оплатив взнос, вам, откровенно, рады не будут и не постесняются напомнить об оплате.

Читайте также: "Обмани меня, если можешь" – как наживаются на "простачках" в Луганске

В том же дворце творчества, на улице Ленина, бальные танцы стоят отчего-то аж 800 рублей в месяц, хотя костюмы танцоры шьют себе сами, а преподаватели в штате. То есть, никакой аренды зала нет и в помине. А вот музыкальная школа выйдет всего в 400-500 рублей за год в зависимости от школы, но в этом случае сумма действительно символична. Сказать, что детей после 2014 года, в эру "тотального бесплатно", стало ходить на кружки и секции в разы больше – никак нельзя. То ли детей стало меньше, то ли для зарплаты медсестры или учителя даже 300 рублей деньги.

Но вы улавливаете иронию? Обучение действительно бесплатно. Плата взимается на моющие, расходные, костюмы или что-то еще.

Да, еще штрих. Найти что-то кроме танцев и пения в принципе сложно. Нет тренеров: кто-то, выехав, не вернулся или нет базы для каких-то технических кружков.

И еще момент. Осилив, скажем, 250 рублей в месяц на прыжках в воду, родители должны быть готовы к тому, что соревнования и проживание в поездках, ложатся на родительские плечи. То есть, танцевать и плавать своему ребенку одновременно самая рядовая семья просто не вытянет. Проживание в таких вот поездках выйдет около 700 рублей в день. Добавьте к этому дорогу, питание, проезд родителей, если они желают сопровождать ребенка. И что получается? Рядовая семья из мамы учителя и папы врача не вытянет увлечение чада, в котором предполагаются поездки или соревнования. Да и сопровождать ребенка на кружки для многих тоже существенная брешь в бюджете. На нашей улице легче пересчитать тех детей, кто куда-то ходит кроме школы – остальные, в теплые вечера, чаще всего, сидят у домов на лавочках с телефонами до глубоких сумерек.

И конечно на фоне этих детей танцующие и поющие дети выглядят элитой, а их семьи показательно благополучными. Делов всего-то оплачивать бесплатный кружок и водить ребенка туда в любую погод.

Читайте также: Очереди и пустота – символы новой жизни в Луганске