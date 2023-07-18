Во время обыска внутри клуба находились 68 человек вместе с персоналом, у некоторых посетителей нашли наркотики.

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Что известно о деле

Правоохранители утверждают, что владелец клуба не закрывал помещение после 23:00, прикрываясь как "Пункт несокрушимости".

По словам полиции, в тернопольские правоохранители регулярно поступали жалобы от жителей окрестных домов о том, что на улице Сечевых Стрельцов развлекательное заведение продолжает работать после начала комендантского часа. Все это сопровождается громкой музыкой после полуночи, криками, а на замечания владелец и персонал не обращали внимания.

По словам сотрудников полиции, это заведение нарушало нормы работы во время карантинных ограничений, не остановила администраторов и война. Они, игнорируя комендантский час, продолжали работать, а владелец позиционировал свое заведение с "Пунктом несокрушимости",

– заявили в полиции Тернопольщины.

16 июля полиция провела там обыски. Среди посетителей было 26 девушек и 29 мужчин призывного возраста, 13 из которых подпадали под критерии мобилизации. У некоторых посетителей правоохранители изъяли наркотические вещества – два пакетика с каннабисом, две ампулы с неизвестным веществом и таблетки синего цвета.

Все направили на экспертизу, а данный факт был внесен в ЕРДР согласно ч. 2 ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, хранение наркотических веществ).

Владелец клуба заявил о неправомерных действиях правоохранителей

Правоохранители не называли название заведения, но журналисты установили, что говорится о клубе "Лысый". Его руководителем является известный в Тернополе ресторатор и общественный деятель Тарас Ковальчук.

Бизнесмен заявил, что это уже пятая попытка правоохранительных органов произвести обыск в его клубе. Несколько рейдов было в начале июня, когда стражи порядка пытались изъять серверы из видео.

Перед этим обыском, который состоялся 16 июля, были обыски по делам, которые прямо не имели отношения к клубу "Лысый" и удалению сервера видеонаблюдения, а затем попытка еще раз удалить уже изъятый сервер. По этой части уже есть решение суда о неправомерных действиях. Также две недели назад правоохранители без документов ворвались в заведение и нанесли телесные повреждения персоналу. Мои работники сняли побои. В день снятия побоев правоохранители открыли новое дело по деятельности заведения,

– сказал Ковальчук.

Тарас Ковальчук пока не может сказать, почему во время комендантского часа в его заведении находились посетители. Однако сказал, что проведет встречу для всех желающих, на которой он и его адвокат расскажет обо всех нарушениях правоохранителей и почему в обыски они привлекают работников военкомата.