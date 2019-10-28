16:49
28 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Германия везет в Россию отходы. Кадыров стал рекордсменов
      Вєсті Кремля
      20:35, 26 октября
      Вести.UA. Жир: Почему Луценко поехал в Лондон. Как Азаров готовится к Хэллоуину
      Вєсті.UA
      17:57, 26 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Informnapalm
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ

      "Колискова для ворога" чи сезонне загострення: шокуючі факти самогубств російських офіцерів

      Informnapalm 46 Читати новину українською

      На Росії у другій половині вересня відмічався спалах суїцидів та інших випадків загибелі військовослужбовців різних силових відомств. Майже щодня в ЗМІ надходять повідомлення про факти самогубств російських офіцерів. Цікаво, чи це якось пов’язано з "колисковою для ворога", яку заспівали в Україні 19 вересня, чи цей спалах сезонного загострення.

      Напевне, російські вояки через інтоксикацію російської пропаганди в себе в голові, відчули небувалий потяг до того, щоб власноруч потиснути руки покидькам типу "гіві" та "мотороли".

      Читайте также: Депутат від "Батьківщини" Петренко застрелився з рушниці на Полтавщині

      Моторошні самогубства російських офіцерів

      Так, у ніч на 25 вересня військовослужбовець прикордонного управління Федеральної служби безпеки Росії з військової частини №2135 наклав на себе руки. Подія сталася в Бредінському районі Челябінської області. Перед цим у загиблого вилучили табельну зброю.

      22 вересня російські ЗМІ повідомляли, що підполковник МВД РФ наклав на себе руки в Білгородській області. Телеграм-канал "Белгород №1" відмічає, що загиблий співробітник був не простим рядовим поліцейським, а цілим начальником тилу ОМВД одного з міських округів, більш того він отримав в 2017 році подяку за відрядження в Дагестан. Цікаво, але офіційний Кремль каже, що на російському Кавказі давно вже все спокійно.

      В Росії часто стаються самогусбства
      У Росії часто стаються самогубства

      А 20 вересня 2 співробітників Росгвардії наклали на себе руки. Інциденти сталися в Вологодській та Іванівській областях РФ. У Вологді все дуже ясно. Telegram-канал "Омбудсмен поліції" каже, що даний офіцер був керівником позавідомчої охорони, і він наклав на себе руки під час перевірки "вищестоячим підрозділом".

      Також відомо, що в Іванівській області офіцер, який займав посаду начальника штабу, приєднався до нього по дорозі в пекло. Колеги силовика розповіли, що останні декілька днів він ходив дуже подавлений і до цього тричі намагався піти на пенсію, але його повертали. Причому насильно і на різні посади – тільки аби і далі тримати поряд з собою.

      Важно! Росія увійшла до трійки лідерів за кількістю самогубств

      Загибель росіян під час військових навчань

      Ну а продовжили джекпот "величі" російської воєнщини їх навчання. Так, 20 вересня під час масового десантування військової техніки на навчаннях "Центр-2019" в Оренбурзькій області не спрацювали парашутні системи у двох бойових машин. В результаті несправності парашутних систем при зіткненні з землею обидві машини були розбиті.

      Розбиті машини з військовими на навчанні
      Військових збили під час навчань "Центр-2019"

      Особисто від себе хотілось би подякувати, людині, що відповідала за десантування цієї військової техніки. Шановний! Ваш вклад в обороноздатність України буде згодом належно оцінений. Під час тактико-спеціальних навчань Росгвардії в Смоленській області, БТР збив двох солдат. В результаті інциденту один військовий отримав травми, а інший помер в лікарні.

      За Росгвардійцями їхав БТР. Одна з мін несподівано вибухнула, утворилася димова завіса, яка і перешкодила водієві БТР побачити попереду саперів,
      – розповів свідок події.

      Професіоналізм зашкалює, що саперів, що водія, а про якість мін вже просто не приходиться говорити. Всю велич російської армії описується і іншим цікавим випадком.

      8 серпня 2019 під час інших військових навчань загинув російський десантник в Самарській області. Він виконував планові стрибки з парашутом. Через порив вітру десантника затягнуло на дроти лінії електромереж. Прізвище загиблого спецпризначенця та номер військової частини у ЗМІ не розголошувались, але є підстави вважати, що він проходив службу в 3-й окремій бригаді спеціального призначення.

      Читайте также: Чоловік наклав на себе руки за допомогою парфумів у Києві: фото 18+

      Карма – річ доволі сувора. Я просто нагадаю, що саме ця бригада брала безпосередню участь в окупації Криму та в бойових діях на боці сепарів на Донбасі. І це тільки невеличкий дайджест за останніх півтора місяця, але ж ви цього не знайдете в так званих незалежних російських медіа. Бо вся велич і могутність російської армії базується на замовчувані їх просто таки епічних фейлів.

      А на останок я хотів би вам показати новину, яка просто сколихнула всю Москву – мешканець насмерть подавився салом, коли їв його в темряві.

      blog_ava
      Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
      сегодня
      99147
      Автор: Михаил Макарук
      Теги: Новости России Видеоблоги Авто Жертвы Самоубийство Informnapalm
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      "Колискова для ворога" чи сезонне загострення: шокуючі факти самогубств російських офіцерів
      сегодня , 16:30 "Колискова для ворога" чи сезонне загострення: шокуючі факти самогубств російських офіцерів
      Михайло Макарук 46
      Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
      сегодня , 16:02 Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
      Марія Бондар 1510
      Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
      сегодня , 15:30 Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
      Юліана Вінтюк 99147
      Як спускають в унітаз наші податки, або Порада міністру економіки, – Гнап
      сегодня , 15:00 Як спускають в унітаз наші податки, або Порада міністру економіки, – Гнап
      Дмитро Гнап 611
      Зловживання та шалена корупція: скандальні розслідування, за які взялися правоохоронці
      сегодня , 14:02 Зловживання та шалена корупція: скандальні розслідування, за які взялися правоохоронці
      Тетяна Мартинюк 66
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук