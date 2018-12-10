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      Компания "Фармак" запустила новое таблеточное производство

      Новая тема 25 Читати новину українською

      Украинцы получат больше "доступных" и качественных лекарств.

      Компания "Фармак" запустила новый участок по производству таблеток. Современные мощности позволят производить до трех миллиардов твердых лекарственных форм в год. Уже в 2019 году «Фармак» планирует освоить на новом участке около тридцати продуктов. Значительная часть из них входят в правительственную программы "Доступные лекарства".

      "Это реальный пример инновационности, сочетание прикладной науки и промышленного производства. Это использование правительственной программы о "Доступных лекарствах" и расширение эксперимента бесплатных лекарств и с частичной компенсацией. 59 препаратов бесплатно, а 250 входит в категорию", – рассказал вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубов.

      На новом участке "Фармак" применяются современные технологии фармацевтического производства. Установлено оборудование от ведущих европейских брендов, которое обеспечивает весь технологический цикл – от приема и обработки исходного сырья до получения готовых таблеток. Инвестиции в проект составили 20 миллонов евро.

      "Это последние достижения, которые есть на сегодняшний день в таблеточном производстве. Для меня это дополнительные рабочие мощности и это значит, что Украина не стоит в стороне и ждет, что кто-то придет и будет давать инвестиции в эту страну. Мы даем эти инвестиции, мы хотим, чтобы они работали", – сказала председатель Наблюдательного совета ПАО "Фармак" Филя Жебровская.

      "Важно, что политика "Фармак" не расходится с делом. Все, что мы сегодня видим – это лучшие практики европейского рынка. Сегодня этот миф, который существует в Украине о некачественных лекарствах, должен кануть в лету", – отметил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

      Благодаря увеличению мощностей "Фармак" создал около 100 новых рабочих мест, также планирует достичь стратегической цели – до 40% увеличить экспорт продукции уже до 2023 года.

      Теги: Новости Украины Лечение Медицина Лекарства
      Источник: 24 Канал
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